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Новини
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Франція та Китай тиснули на Україну для закриття списку міжнародних "спонсорів війни", – Reuters

китай

Україна закриває свій список міжнародних "спонсорів війни" – компаній, які ведуть бізнес з Росією – після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція.

Про це пише Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

За їх словами, Україна може вже в п’ятницю "позбутися не лише списку, але й відповідний веб-сайту".

Чорний список не має жодної юридичної сили, але став ударом по репутації для близько 50 великих компаній, що потрапили в нього. Вони продовжували працювати в Росії та допомагали Кремлю у війні в Україні, наприклад, сплачуючи податки.

Як пише видання, відмова від списку, якщо це станеться, свідчитиме про те, що Києву, можливо, доведеться пом’якшити свою позицію щодо деяких питань, оскільки йому стає важче підтримувати підтримку військових зусиль з боку партнерів.

"Це Китай, але не тільки Китай", – сказав один зі співрозмовників агентства, також натякаючи на тиск з боку Франції для вилучення зі списку мережі магазинів Auchan і Leroy Merlin.

Зазначається, що Пекін, який є великим споживачем українського зерна, у лютому зажадав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній для "усунення негативного впливу".

Хоча Китай розглядається як союзник Росії, Київ заявив, що сподівається, що друга за величиною економіка світу візьме участь у саміті світових лідерів цієї весни.

Друге джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ через список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом кількох днів.

Третя особа сказала, що Україна розчарована тим, що до списку потрапили компанії з країн, які підтримали Київ.

Як повідомлялося, днями Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.

Автор: 

Китай (2166) тероризм (69) Франція (658) спонсор (50)


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Топ коментарі
+10
тобто, працювати на росію , гівно ашану і леруа **** - не соромно.

а знаходитись у списку на вебсайті - соромно?
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22.03.2024 13:08 Відповісти
+4
Это какой то позор!
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22.03.2024 13:04 Відповісти
+2
А як же совість ...?
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22.03.2024 13:06 Відповісти
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Это какой то позор!
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22.03.2024 13:04 Відповісти
А як же совість ...?
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22.03.2024 13:06 Відповісти
тобто, працювати на росію , гівно ашану і леруа **** - не соромно.

а знаходитись у списку на вебсайті - соромно?
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22.03.2024 13:08 Відповісти
І яка користь з тих списків??
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22.03.2024 13:10 Відповісти
/Чорний список не має жодної юридичної сили, але став ударом по репутації для близько 50 великих компаній, що потрапили в нього\ Джерело: https://biz.censor.net/n3480109
Для деяких компаній репутація - дуже важлива річ.
Хоча я погоджуюсь з попередніми коментаторами, яка в біса репутація може бути у тих, хто співпрацює з москалями?
Весь світ - театр. Театр абсурду...
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22.03.2024 13:37 Відповісти
Зайдеш на сайт і побачиш своє фото наприклад, ще зайдуть твої друзі, родичі, бізнес партнери і яка реакція буде у більшості?!
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22.03.2024 13:41 Відповісти
францію приплели для виду. а от обаражати китайськіих таварісчей камуністів - це ж табу, ми їхній передовий досвід маємо переймати, почитатайте мавпу агрохімію, якщо не вірите. та й таварісч дєрьмак все не дочекається, коли зможе почати одержувати китайське бабло...
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22.03.2024 13:13 Відповісти
Грем наказав воювати людьми без техніки.
Саліван, як розумію, привіз послання не бити по НПЗ.
Тепер цей список треба ліквідувати.
Далі що накажуть? Перевести дорожній рух на лівосторонній?
ЩО ЩЕ НАКАЖЕТЕ, ВАШІ ВЕЛИЧНОСТІ?
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22.03.2024 13:20 Відповісти
можна здогадатися, що це вже ми спостерігаємо, 'прінуждєніє к міру' до того ж усіх сторін. Зрозуміло, що мир завжди краще за війну, але одна біда, щось не дуже схоже на те, що рашисти збавляють обороти.
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22.03.2024 13:36 Відповісти
Нічого особистого - просто бізнес
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22.03.2024 13:42 Відповісти
Пішли на ху. ті хто хочуть це зробити особливо китай і ще пішли на ху. ті хто планує це реалізувати в нашій країні!

Це могутня репутаційна зброя!

https://sanctions.nazk.gov.ua/boycott/ Міжнародні спонсори війни | Війна і санкції (nazk.gov.ua)
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22.03.2024 13:47 Відповісти
А хто заважає ВР прийняти закон, змінити назву списку і перенести туди дані з закритого списку і додати туди нових персонажів?
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22.03.2024 13:51 Відповісти
Смішно!
Як "хто"???
Зє-рмак.
Не знав?
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22.03.2024 15:01 Відповісти
Послати на такий варіант не розглядався? Що ж це за нікчеми безхребетні при владі 🤬
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22.03.2024 15:46 Відповісти

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