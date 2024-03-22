Франція та Китай тиснули на Україну для закриття списку міжнародних "спонсорів війни", – Reuters

Україна закриває свій список міжнародних "спонсорів війни" – компаній, які ведуть бізнес з Росією – після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція.

Про це пише Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.



За їх словами, Україна може вже в п’ятницю "позбутися не лише списку, але й відповідний веб-сайту".



Чорний список не має жодної юридичної сили, але став ударом по репутації для близько 50 великих компаній, що потрапили в нього. Вони продовжували працювати в Росії та допомагали Кремлю у війні в Україні, наприклад, сплачуючи податки.



Як пише видання, відмова від списку, якщо це станеться, свідчитиме про те, що Києву, можливо, доведеться пом’якшити свою позицію щодо деяких питань, оскільки йому стає важче підтримувати підтримку військових зусиль з боку партнерів.



"Це Китай, але не тільки Китай", – сказав один зі співрозмовників агентства, також натякаючи на тиск з боку Франції для вилучення зі списку мережі магазинів Auchan і Leroy Merlin.



Зазначається, що Пекін, який є великим споживачем українського зерна, у лютому зажадав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній для "усунення негативного впливу".



Хоча Китай розглядається як союзник Росії, Київ заявив, що сподівається, що друга за величиною економіка світу візьме участь у саміті світових лідерів цієї весни.



Друге джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ через список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом кількох днів.



Третя особа сказала, що Україна розчарована тим, що до списку потрапили компанії з країн, які підтримали Київ.

Як повідомлялося, днями Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.