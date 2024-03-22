Наслідки атаки на енергетику: Аварійні відключення тривають у чотирьох областях, найскладніша ситуація – на Харківщині

Диспетчерський центр "Укренерго" дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях, крім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

У цих регіонах відновлення електропостачання може зайняти деякий час, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Голова компанії Володимир Кудрицький раніше обіцяв, що обмеження енергопостачання в постраждалих внаслідок найбільшої атаки на українську енергосистему областях буде відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.

Він пояснив, що відключення енергопостачання під час обстрілів – це вимушений захід для того, щоб не втратити цілісність енергосистеми.

"Нам потрібно певний час пройти з цими обмеженнями електропостачання в областях, щоб ми могли всіх заживити за резервними схемами та подати всім світло. У нас складна ситуація в Харкові. Ворог намагався уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. Роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання", – наголосив Кудрицький.

Наслідки найбільшої атаки на енергосистему України

За даними "Укренерго", внаслідок масованої атаки по українській енергетичній інфраструктурі вранці 22 березня пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважчою ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Станом на 11:00 ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу лінію 750 кВ, відтак ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.

Споживання електроенергії було вимушено обмежено в семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській. Відновити енергопостачання населенню цих регіонів обіцяють до кінця доби.

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми Україна залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Як повідомлялося, у тому числі під час ракетної атаки вранці 22 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.