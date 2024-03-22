Наслідки атаки на енергетику: Аварійні відключення тривають у чотирьох областях, найскладніша ситуація – на Харківщині
Диспетчерський центр "Укренерго" дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях, крім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.
У цих регіонах відновлення електропостачання може зайняти деякий час, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
Голова компанії Володимир Кудрицький раніше обіцяв, що обмеження енергопостачання в постраждалих внаслідок найбільшої атаки на українську енергосистему областях буде відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.
Він пояснив, що відключення енергопостачання під час обстрілів – це вимушений захід для того, щоб не втратити цілісність енергосистеми.
"Нам потрібно певний час пройти з цими обмеженнями електропостачання в областях, щоб ми могли всіх заживити за резервними схемами та подати всім світло. У нас складна ситуація в Харкові. Ворог намагався уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. Роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання", – наголосив Кудрицький.
Наслідки найбільшої атаки на енергосистему України
За даними "Укренерго", внаслідок масованої атаки по українській енергетичній інфраструктурі вранці 22 березня пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважчою ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Станом на 11:00 ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу лінію 750 кВ, відтак ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.
Споживання електроенергії було вимушено обмежено в семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській. Відновити енергопостачання населенню цих регіонів обіцяють до кінця доби.
Для підтримки безпечної роботи енергосистеми Україна залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.
Як повідомлялося, у тому числі під час ракетної атаки вранці 22 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.
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Ростріляли б десяток прорашистських мразів - нові б вже за три копійки не ризикнули б життям.
А оці "вибачення" в поцмережах до отакого і призводять. Падли розвідали і вжарили.
а мордорівська енергетика, більш вразлива ніж україньська.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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