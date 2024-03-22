Наслідки атаки: Харків досі без світла та опалення, вода подається з мінімальним тиском

Унаслідок нічної масованої ракетної ворожої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури Харків повністю без світла, через відсутність електропостачання виникли проблеми з постачанням води й тепла.

"Водоканал поки що подаватиме воду з мінімальним тиском. Тепло – ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається тільки 40 тис. абонентів, які заживлені від модульних котелень", – заявив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Терехова, теплопостачання решти харків'ян зупинено через відсутність енергопостачання.

Терехов зазначив, що всі лікарні працюють від генераторів, а лікарі працюють у нормальному режимі. У всі лікарні подається вода.

Крім того, працює переважна більшість магазинів, аптек, ринків, а також усі "Пункти незламності", де можна зігрітися й зарядити мобільний телефон, і пункти роздачі гарячого харчування.

Наземні перевезення пасажирів забезпечують автобуси.

Терехов закликав водіїв бути обережними на дорогах, оскільки в місті не працюють світлофори.

Куди звертатися

Він повідомив також, що виведено з ладу номери екстрених служб (ДСНС, поліції, швидкої допомоги та газових мереж). Тому в разі потреби містяни можуть телефонувати за номером 15-62 – і фахівці зв'яжуть їх із необхідною службою.

Як повідомлялося, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.

Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.