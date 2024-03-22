Гривня зміцнюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичного мінімуму цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 25 березня, на рівні 38,9075 грн/$, порівняно з 38,9234 грн/$ у п'ятницю. 21 березня він падав до історичного мінімуму – 39,1399 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 34 копційки – до 42,1252 грн за євро. На 22 березня він встановлений на історично мінімальному рівні 42,4693 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.