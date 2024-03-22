Французький модний дім Chanel таємно закриває магазини і йде з Росії, – росЗМІ

Один з найвідоміших у світі виробників предметів розкоші – французька компанія Chanel – почала переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутіки мережі у Росії.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на три джерела на місцевому ринку нерухомості. У самій Chanel ситуацію не коментують.

Модний дім Chanel заявив про призупинення своєї діяльності в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але досі продовжував орендувати приміщення під свої бутіки. Два роки тому у Chanel у Росії було 17 бутіків, переважно у Москві.

Частина з них вже зникла з карти на сайті Chanel. Власники приміщень, де розташовувалися ці магазини, підтвердили, що Chanel розірвала договір оренди на умовах, які "є конфіденційною інформацією".

Джерело видання на ринку нерухомості Петербурга додає, що в однієї з точок бренду в цьому місті закінчується орендний договір, який навряд чи буде продовжено.

За словами двох співрозмовників видання, компанія також обговорює припинення оренди площ у бізнес-центрі в центрі Москви, де розташований флагманський магазин бренду. Однак російський власник бізнес-центру наполягає, що запитів від Chanel на розірвання договору оренди приміщення не надходило, а контракт розірвати не можна.

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Старший директор російської консалтингової компанії CORE.XP Марина Малахатько констатує, що світові люксові бренди втрачають віру у відновлення роботи в Росії найближчим часом і закривають свої точки після закінчення договорів оренди.

Віцепрезидент російського Союзу торгових центрів Павло Люлін пояснив, що "до таких економічно невигідних рішень бренди примушують західні санкції", що забороняють ввезення до Росії одягу та аксесуарів вартістю понад 300 євро.

У Росії також не працюють магазини інших світових мереж, включаючи LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), Kering (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci), Richemont (Chloe, Montblanc), Hermes, Burberry.

Як повідомлялося, іспанський ритейлер Inditex, який володіє брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho і Massimo Dutti, відкриє частину магазинів у Києві в квітні 2024 року.