Ціни на автомобілі для росіян підскочили за час повномасштабної війни у півтора рази

Нові імпортні автомобілі в Росії подорожчали за останні два роки мінімум у півтора рази.

Дані Росстату свідчать, що ціни на автомобілі в Росії почали активно зростати після початку повномасштабного вторгнення в Україну, підрахував російський телеканал RTVI.

За два роки нові іномарки в базовій комплектації подорожчали в середньому на 70% (з 1,4 млн до 2,3 млн рублів), вживані іномарки – на 56% (з 919 тисяч до 1,4 млн рублів), а нові машини російського виробництва – на 51% (з 778 тисяч до 1,18 млн рублів).

При цьому у деяких російських регіонах ціни зросли більше, ніж у інших. Так, вартість нових іномарок у Тульській області зросла з лютого 2022 року по лютий 2024 року у 2,5 раза, у Хабаровському краї, Карачаєво-Черкесії та Пензенській області – у 2,2 раза.

Уживані іномарки подорожчали ще сильніше. Так, у Курганській області їх ціна зросла у 3,3 раза, у Чувашії – у 2,8 раза, у Псковській області – у 2,5 раза.

Машини російського виробництва (переважно, ВАЗ та "Москвич") подорожчали за цей час найбільше у Вологодській області (на 83%), Мордовії (на 76%) та Оренбурзькій області (на 75%).

Читайте також: Спроба відродити радянський бренд "Москвич" у Росії провалилися: Копії китайських авто виявилися вдвічі дорожчими за оригінал

Як повідомлялося, виробництво легкових автомобілів, а також двигунів у Росії у 2023 році упало більш ніж на 60%, порівняно з 2021 роком. З Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну пішли всі світові автовиробники, за винятком китайських.