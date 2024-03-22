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Новини
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Ціни на автомобілі для росіян підскочили за час повномасштабної війни у півтора рази

путін

Нові імпортні автомобілі в Росії подорожчали за останні два роки мінімум у півтора рази.

Дані Росстату свідчать, що ціни на автомобілі в Росії почали активно зростати після початку повномасштабного вторгнення в Україну, підрахував російський телеканал RTVI.

За два роки нові іномарки в базовій комплектації подорожчали в середньому на 70% (з 1,4 млн до 2,3 млн рублів), вживані іномарки – на 56% (з 919 тисяч до 1,4 млн рублів), а нові машини російського виробництва – на 51% (з 778 тисяч до 1,18 млн рублів).

При цьому у деяких російських регіонах ціни зросли більше, ніж у інших. Так, вартість нових іномарок у Тульській області зросла з лютого 2022 року по лютий 2024 року у 2,5 раза, у Хабаровському краї, Карачаєво-Черкесії та Пензенській області – у 2,2 раза.

Уживані іномарки подорожчали ще сильніше. Так, у Курганській області їх ціна зросла у 3,3 раза, у Чувашії – у 2,8 раза, у Псковській області – у 2,5 раза.

Машини російського виробництва (переважно, ВАЗ та "Москвич") подорожчали за цей час найбільше у Вологодській області (на 83%), Мордовії (на 76%) та Оренбурзькій області (на 75%).

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Як повідомлялося, виробництво легкових автомобілів, а також двигунів у Росії у 2023 році упало більш ніж на 60%, порівняно з 2021 роком. З Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну пішли всі світові автовиробники, за винятком китайських. 

Автор: 

авто (4179) росія (14449) ціни (3544)


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Топ коментарі
+4
Ніби це впливає на здатність кацапії воювати.
Да вони з голою сракою будуть ходити, але радіти від того, що на Україну падають бомби!
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22.03.2024 19:20 Відповісти
+4
На Московії автомобілі подорожчали за останні два роки мінімум у півтора рази і зрівнялися з цінами в Україні. https://biz.censor.net/n3480183
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22.03.2024 19:23 Відповісти
+1
А у нас типо дешовые?
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22.03.2024 19:23 Відповісти
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Ніби це впливає на здатність кацапії воювати.
Да вони з голою сракою будуть ходити, але радіти від того, що на Україну падають бомби!
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22.03.2024 19:20 Відповісти
На Московії автомобілі подорожчали за останні два роки мінімум у півтора рази і зрівнялися з цінами в Україні. https://biz.censor.net/n3480183
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22.03.2024 19:23 Відповісти
А у нас типо дешовые?
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22.03.2024 19:23 Відповісти
"А зачем Вам машина-то, я не понимаю. Если нет дороги, зачем машина, где вы ездите? Это провокация какая-то прямо". - в. в. *****, на якійсь конференції 2014 року здається.
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Нас це має втішити?
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22.03.2024 19:32 Відповісти
Антикорупційні закони, дійсні покарання для кириленків різних це не на часі.
А за рахунок звичайних українців ну дуже хочеться робити вигляд що ми ''європейці" та Їм ну дуже хочеться в Європу бо гроші ляшку жмуть а в Україні чомусь можуть ще побачити та навіть написати про них.
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22.03.2024 19:42 Відповісти
мало
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22.03.2024 19:42 Відповісти
Навіщо їм імпортні, ком є вітчизняний "Москвіч" ?
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22.03.2024 19:58 Відповісти
Що??? Автомобіль "Москвич" російського виробництва??? Переклеїти шильдік це виробництво???
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22.03.2024 19:59 Відповісти
На ньому і шильдик зроблений у Китаї.
І ціна в 2 рази вища за китайський аналог.
Націнка за патріотизм.
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23.03.2024 01:33 Відповісти
Ну, що кацап з голою сракою буде ходити, - про те БОГ в Біблії давно сказав, бо якщо ЗАКОН ДОБРО, то беззаконня - зло, і якщо БОГ багатий по своїй праці, то Сатана бідний - все це з ДУАЛЬНОСТІ СВІТУ. В цій же КНИЗІ ВІДКРИТІЙ В ЧАСІ: - ***** знищить Госсію, а Госсія *****! До рішення БОГА добавити нічого(Я НЕ ПИСАВ БІБЛІЇ, НЕ ДРУКУВАВ ТА НЕ ВИДАВАВ ЇХ!!!). АРХ М
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23.03.2024 04:09 Відповісти

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