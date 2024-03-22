Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна України виставив на продаж квартири російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо. Активи знаходяться в Одесі в Приморському районі, неподалік пляжу "Аркадія".

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м.

Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

Квартира Шелкова















Квартира Сальдо















Також покупець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з підготовкою до продажу об'єкта та заборгованість за комунальні послуги.

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі.

Аукціони стартують 17 квітня.