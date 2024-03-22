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Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо. ФОТОрепортаж

прозорро

Фонд державного майна України виставив на продаж квартири російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо. Активи знаходяться в Одесі в Приморському районі, неподалік пляжу "Аркадія".

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м.

Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

Квартира Шелкова

шелков, квартира
шелков, квартира
шелков, квартира
шелков, квартира
шелков, квартира
шелков, квартира
шелков, квартира

Квартира Сальдо

квартира, сальдо
квартира, сальдо
квартира, сальдо
квартира, сальдо
квартира, сальдо
квартира, сальдо
квартира, сальдо

Також покупець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з підготовкою до продажу об'єкта та заборгованість за комунальні послуги.

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі.

Аукціони стартують 17 квітня.

Автор: 

аукціон (1349) квартира (67) продаж (2094) Сальдо Володимир (14) санкції (4493) ФДМУ (1374)


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Супер.
В другому будинку, однокімнатна квартира 56 кв. м, коштує 87 000 долларів.
А тут 128 кв. м.!
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22.03.2024 19:28 Відповісти

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