Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо. ФОТОрепортаж
Фонд державного майна України виставив на продаж квартири російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо. Активи знаходяться в Одесі в Приморському районі, неподалік пляжу "Аркадія".
Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м.
Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.
Квартира Шелкова
Квартира Сальдо
Також покупець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з підготовкою до продажу об'єкта та заборгованість за комунальні послуги.
Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі.
Аукціони стартують 17 квітня.
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В другому будинку, однокімнатна квартира 56 кв. м, коштує 87 000 долларів.
А тут 128 кв. м.!