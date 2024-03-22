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Ціни на бензин і дизпаливо різко зростуть: Кабмін ініціював підвищення акцизів до рівня ЄС (оновлено)

бензин

Кабінет Міністрів пропонує щорічно підвищувати ставки акцизного податку на пальне, поки вони не зростуть до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку" Кабмін схвалив на засіданні Кабміну у п'ятницю, 22 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом пропонується встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 2028 року. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до кінця 2027 року.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив графік підвищення ставок.

Графік підвищення акцизного податку на пальне

"Це законопроєкт, після цього він ще має пройти парламент", – написав депутат у Telegram.

Серед іншого, цим законопроєктом також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет" для оподаткування, а також підвищити розмір ставки акцизного податку для проміжних алкогольних продуктів (міцністю від 1,2% до 22%) з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн, до рівня розміру діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

У пресслужбі Міністерства фінансів згодом уточнили, що підвищення акцизів на пальне тільки у 2024 році принесе до держбюджету додатково майже 10 мільярдів гривень.

За розрахунками міністерства, ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року:

  • від операцій з реалізації пального – на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість;
  • від операцій з реалізації проміжних продуктів – на 4,5 млн грн за місяць від акцизного податку.

Автор: 

законопроєкт (1687) Кабмін (7806) податки (2469) Податковий кодекс (235) ціни (3544) паливо (481) пальне (23)


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Топ коментарі
+44
А підвищення зарплат та пенсій до рівня ЄС для простих громадян Кабмін не ініціював? Тупі скоти ні на що не здатні, крім чергових поборів у вигляді збільшення тарифів, акцизів, податків і т.п.
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22.03.2024 17:05 Відповісти
+43
Собі не забули, а на решту їм пох
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22.03.2024 17:09 Відповісти
+38
А до чого тут ЄС ... ? Є країни , в яких акциз на пальне взагалі відсутній - чому б на них не рівнятися ?
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22.03.2024 17:02 Відповісти
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А як там із зарплатами? Ой не чує баба....
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22.03.2024 17:35 Відповісти
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22.03.2024 17:39 Відповісти
так, ще штрафи повинні бути як в ЄС -
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22.03.2024 17:41 Відповісти
А чому Кабінет Міністрів не пропонує щорічно підвищувати зарплатню українцям, поки вона не зросте до мінімального рівня, встановленого в ЄС?
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24.03.2024 15:12 Відповісти
В Європі допомога нашим біженцям 500 євро(+/-) -це 20тис. грн.
В Україні пенсія мінімальна 2000 грн.(+/-).
Відчуйте різницю .
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22.03.2024 17:43 Відповісти
Не треба виривати цифри із контексту. 500 євро платять у Німеччині, і точно не у Литві чи Угорщині хоч це також Європа.
Мінімальну пенсію в Україні у 2000 грн отримують тільки ті хто все життя або не працював, або працював нелегально. У Німеччині таким персонажам платять близько 300 євро пенсії. При цінах на їжу у 2-3 рази вищих ніж в Україні, ті три сотні взагалі аби не здохнути з голоду.
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23.03.2024 09:26 Відповісти
= У Німеччині таким персонажам платять близько 300 євро пенсії =
Ніт. Щонайменше - 449 євро.
Особи, які не мають права на пенсію за старістю, можуть подати заяву на отримання базової соціальної допомоги. Соціальна допомога в Німеччині фінансується за рахунок податків та підтримує тих, хто ніколи не платив до пенсійного фонду. Люди, які мають потребу, які не отримують регулярну пенсію і не можуть покрити витрати на життя за рахунок свого доходу, мають право на базове забезпечення. Також можна подати заяву отримання базового доходу у разі повного обмеження працездатності. Розмір основного забезпечення залежить від доходів та активів - враховується також майно чоловіка. Самотні дорослі отримують не менше 449 євро, пари - 809 євро разом
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24.03.2024 15:25 Відповісти
Ну то чекайте підвищення цін на все особливо с/г продукцію досить того що вже трактористів і комбайнерів мобілізували що жінки сідають за кермо так і обробляти буде захмарно ото місто зрадіє.
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22.03.2024 17:44 Відповісти
Пздота зеленогнила.
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22.03.2024 17:46 Відповісти
Но при этом красть они не думают прекращать!
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22.03.2024 17:47 Відповісти
Ну так ЗЄ ж в інтеервью прямо сказав - ******* з бюджету.

Акцизи та податки - це бюджет. Тобто, ЗЕлені наповнюють бюджет, щоб було, що *******.
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22.03.2024 18:02 Відповісти
"зелені" явно працюють на ворога.
Бо підвищувати податки в країні, котра поруйнована війною - відвертий злочин.
Коли, навпаки, їх треба всіляко знижувати, аби пожвавити економіку.
Ще й посилатися на зарегульований ЄС, котрий через власну фіскальну, монетарну політику практично перестав зростати, особливо, коли його порівнювати зі зростанням економіки в США.
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22.03.2024 17:50 Відповісти
А пенсии и заплаты тоже до уровня ЕС?
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22.03.2024 17:54 Відповісти
Не повіриш - вони різні у ЄС.
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22.03.2024 18:00 Відповісти
Якщо мова за зарплати бюджетників, то вони і так багато отримують за перекладання папок з однієї стопки в іншу
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23.03.2024 15:18 Відповісти
В Європі початок на доходи фізичних осіб має прогресивну шкалу з рахунок якого виплачуються соціальна допомога.
У нас фіксована для всіх. Тобто багаті не бажають допомагати іншим.
максимальна база для нарахування ЄСВ - 106500 грн.
Тобто якщо зароблятимеш більше цього все одно більше платити не будеш.
Тобто багаті загалом платитимуть меньше (у відсотках від доходів), ніж бідні та немічні.

Тож вітаю, нас в ЄС ще довго не братимуть
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22.03.2024 17:58 Відповісти
Не меліть дурниць, не у всіх країнах ЄС прогресивна шкала. Крім того, вона суперечить КУ згідно з якою не може бути упередження за майновою ознакою. Чому багаті підприємці працюючи 24/7 мають платити більше за той самий обсяг соціальних послуг від держави, що отримує безробітний алкаш?!
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22.03.2024 18:27 Відповісти
Ніде у всьому світі не суперечить, тільки у вас суперечить? У вас що Конституція лише для швикобагатьків існує?
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23.03.2024 14:56 Відповісти
Ви переплутали базу (обсяг оподатковуваного доходу) з максимальною ставкою (розміром оподаткування доходу)
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23.03.2024 14:54 Відповісти
Прогресивна шкала - створення для любителів халяви і пригнічення тих, хто хоче заробляти
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23.03.2024 15:19 Відповісти
А кабмін не хоче різко збільшиди доходи громадян? А то на цигарки та паливо акцизи піднімають різко, а доходи людей різко падають. Я розумію шо війна і немає можливості піднімати рівень життя, так хоч би не знижували його. Людям і так тяжко жити!
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22.03.2024 18:04 Відповісти
Вони лише собі доходи збільшують, а вкраїнчикі мають любити зелю.
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22.03.2024 19:09 Відповісти
Ну вкраїнчикі може й *******. А от українці ні.
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22.03.2024 19:13 Відповісти
Воно то так. Але більшість диктує умови всім.
Вже нестерпно в цій країні знаходитись. Набудували.
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22.03.2024 19:15 Відповісти
Тут радуются, что на россии будет рост цен на бензин и это приведет к инфляции и поможет Украине выиграть войну https://www.youtube.com/watch?v=KI59hFfY9V4

А Украина сама себе цены повысит на бензин, чтобы войну проиграть. Гениально. Путин будет доволен!
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22.03.2024 18:14 Відповісти
Это же явное предательство! За такое к стенке надо ставить.
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22.03.2024 18:19 Відповісти
Ви не знали, що в Україні окупаційна влада кацапських узурпаторів?
Це помста крімльовскага центра прінятія рєшеній за потішання над зруйнованими нпз та ріст цін на нафтопродукти у кацапстані
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23.03.2024 15:00 Відповісти
дрібниці «люди» мають гроші,
...готові платити десять тисяч доларів, щоб стати іхтіандром,
перепливти Тису,
та платити європейський акциз на бензин..
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22.03.2024 18:20 Відповісти
А зарплати і пенсії як в ЄС?
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22.03.2024 18:45 Відповісти
для того треба мати розум, щоб не дуріти на виборах
тепер же пізно, наші стартові позиції щодня гіршають
Європу ми ніколи не наздоженемо, мало того що відстали на десятиліття , так тепер і людей позбулись
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22.03.2024 19:12 Відповісти
шо, беня в СIЗО зголоднiв - платiть, холопи..
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22.03.2024 18:54 Відповісти
А причем тут ЕС? Что то я пропустил момент когда нас туда взяли. И забыл когда наши зарплаты стали по 3-5тысЕвро в месяц как и в ЕС. Украину тоже будут защищать граждане ЕС?
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22.03.2024 18:57 Відповісти
Цікаво, а хто їх туди наобирав? Подумайте на це завтра зранку відразу після того, як перехреститеся на розіп'ятого, як ви написали, жида і попросите захисту у його матері.
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22.03.2024 20:08 Відповісти
Цікаво, хто заснував і зареєстрував крімльовско-колаборантську партію сук урода в Україні, допустив до загальнодержавних виборів?
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23.03.2024 15:04 Відповісти
Особливо дизельне паливо.
Бачу щодня покращення.
Зебіли вже п'ють корвалол ?
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22.03.2024 19:08 Відповісти
Європейці вважають його найбільш неекологічним
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22.03.2024 20:10 Відповісти
Кабмін не хоче ініціанювати підвищення покарання за порушення депутатами/міністрами/володьками прав громадян? Чи за зраду держави? Чи корупцію? Чи за пі..ьож, що немає коштів на армію, але є на телебл.фон/асфільт/пітушков з охвісу залу..нського?
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22.03.2024 19:22 Відповісти
мародери
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22.03.2024 19:24 Відповісти
Я б сказав - ПАРАЗИТИ, у всіх значеннях цього слова
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23.03.2024 16:11 Відповісти
В нас у Львові машин тьма, не проїхати, в деяких сімях по дві три машини, кожен на роботу їде своею, буде бензин по 150 грн пох, всерівно будуть їздити.
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22.03.2024 19:26 Відповісти
Друже, ціна палива це не тільки зайве авто в сімї - це логістика практично всіх товарів та послуг, починаючи з хліба та продуктів. Пох скільки машин на дорозі в тебе у Львові, але хліб в тебе буде дорозжий, і не тільки хліб, розумієш?
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22.03.2024 19:36 Відповісти
не розумію чого всі до хліба пристібались... чому не до пива?
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22.03.2024 19:45 Відповісти
Вот вот, покинуть автівки і почнуть економити на хліб.
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22.03.2024 19:50 Відповісти
Сергій.
Ваш тезко. У нас ув Києві на 4-5 працюючих єдне ауто. І то переважно
для поїздок за місто. А на працю і звідтам - громадський транспорт.
Якось ттак ...
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22.03.2024 20:21 Відповісти
В нас метро ше не викопали, варіант пересування маршрутка або авто
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22.03.2024 20:45 Відповісти
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Не згідний.Патріотів до виборів просто не допускають.Завжди вибираємо між лайном і ще гіршим лайном.
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22.03.2024 21:21 Відповісти
А хто не допускає твоїх патріотів до виборів? Дуже цікаво. По мажоритарці неймовірно легко потрапити у раду. коля катлєта, безугла, дубінський - яскраві тому приклади.
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23.03.2024 09:12 Відповісти
Скільки і кому потрібно заплатити для цього вашого неймовірно легко?
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23.03.2024 15:07 Відповісти
Не мели дурниць. В мажоритарці можна легко перемогти, якщо бути впізнаваним. А якщо тебе ніхто не знає у окрузі, то ніхто і не обере. В донецькій області якийсь прокацапсктий чорт взагалі не мав конкурентів і його обрало насєлєніє.
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23.03.2024 21:06 Відповісти
Так скільки? Чому Парасюк не пішов на вибори по мажоритарці, його всі знають?
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25.03.2024 02:25 Відповісти
нагадати, що сталось з Ющом ще до того, як він став президентом?
нагадаю, що його отруїли москальські чекісти ЩЕ ДО ВИБОРІВ!!! і він ледве вижив, і здоров'я просадив на все життя!

то що ти там казав про "вибір"?
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25.03.2024 00:32 Відповісти
згадайте Францію Після підвищення цін на пальне у 10 центів,що там робилось. А підари зелені думають що будуть жити вічно. х..й там
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22.03.2024 19:38 Відповісти
Розграбували країну і далі грабують народ! Вони нас тримають за дурнів.
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22.03.2024 19:49 Відповісти
пдри при владі то халепа... головне шо по приколу, а хоча какая разніца...
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22.03.2024 20:12 Відповісти
то вже краще раз купити скафандер і перепливти Тису, чим щонеділі заправлятись тими цінами на бензин, які зробить ЗЕлений наркоман із своїм кодлом недоумків, для того щоб нам краще жилось....
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22.03.2024 20:44 Відповісти
більше сотні каментів від чоловічих нікнеймов вимагає, щоб їм кабмін(!) під час війни(!) підвищив зарплати, бо бензин буде дорожчати. навіть, якщо це боти, то це не лікується.
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22.03.2024 20:45 Відповісти
Ти дебіл???
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23.03.2024 09:16 Відповісти
я останній раз чекав на підвищення зарплатні в 1990 року. ще в совкі. до ТЦК сходи, якщо грошей мало, чотири роки гівно тут накидуєш.
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23.03.2024 14:35 Відповісти
Значить ти зараз ФОП і не чекаєш підвищення зарплати, а просто підвищуєш ціни на свою працю чи продукцію для клієнтів. І чим же ти відрізняєшся від дописувачів бажаючих компенсації платні у разі підвищення споживчих цін?
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23.03.2024 17:21 Відповісти
я не ФОП, я на айтишній пенсії))
але, навіть, бариги на базарі конкурують з такими ж як вони, а не скиглять в інеті. я ж молоко купую у цієї жіночки, а не в півсотні інших. це якась клініка після 30-ти років капіталізма "бажати компенсації платні у разі підвищення споживчих цін"(ц) головне, від кого? від мобільного телефона? від інета? від спортлото?)) нехай би 80-ти річні бабусі б писали - у них в мізках, що їх обком завжди кормив, але молоді чоловіки на дві сторінки сльоз і шмарклів налили ... і це під час війни ... сходіть до ТЦК - спробуйте Батьківщину захищати, там на повному державному забезпеченні, ще й в БМП 450 літрів безкоштовної соляри в півметрі за спиною.
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23.03.2024 20:03 Відповісти
добре, що ти не на фронті, бо соляру я так розумію ти би вже вкрав і продав, бо ж капіталізм і кожен виживає, як хоче і як може. правда?
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25.03.2024 00:31 Відповісти
Коли будемо в ЄС, тоді і ставки підвищувати можна буде, це по-перше, по-друге зараз війна економіка додихає а зепутати її просто хочуть добити.
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22.03.2024 20:48 Відповісти
В суддів, прокурорів, депутатів та решти виродків звісно забули зняти шалені ставки? Чому я не здивований?
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22.03.2024 21:32 Відповісти
СУКИ.
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22.03.2024 21:39 Відповісти
Вони би гниди з Кабміну,так би громадянам європейськузарплату надавали,і,пенсії а не так що кричать про європейські ціни ,а Громадян України тримають за жебраків,з Українськими зарплатами!Ганьба таким керівникам!
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22.03.2024 22:11 Відповісти
Забули тільки порахувати, як виростуть ціни на все інше, бо паливо потягне за собою все. Гривня зрівняється з рублем? Чудово! Це потужно!
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22.03.2024 22:43 Відповісти
Уже зрівнялась по бензину. У них біля 52 рублів за 95-й.
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23.03.2024 04:22 Відповісти
Тільки бакс у них 92 фублєй, а не 39 грн як в Україні
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23.03.2024 09:08 Відповісти
....акцизів до рівня ЄС? А може пенсію і зарплатню спочатку? До рівня ЄС?
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22.03.2024 23:06 Відповісти
в Україні гроші на пенсії дають платники податків країн ЄС. Тому пенсії в Україні дійсно європейські😆
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23.03.2024 09:06 Відповісти
так не інтересно Треба щоб для народу було як у казці про Лисицю і Журавля. Коли все є, а взяти неможливо.
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24.03.2024 09:12 Відповісти
У нас і так ціни на рівні Європи, біля 1,2 евро за літр 95. Кабмін хоче зробити по 3. Ну, напоять їх бензином, мабуть.
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23.03.2024 04:20 Відповісти
А вони не хочуть ініціювати З/П рівня ЄС? Чи ще не на часі? Ніколи не родзумів тих ідіотів які рівняються на інші країни, при тому маючи проблеми у себе🤦‍♂️
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23.03.2024 08:20 Відповісти
Настав час відкривати автосалон електромобілів.
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23.03.2024 09:04 Відповісти
А зарплати до рівня ЄС не хочуть підвищити??? Це і є кінець епохи бідності від Зе з яким він йшов на вибори 5 років тому??? Зе ти тварюка!
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23.03.2024 09:13 Відповісти
Яких саме країн ЄС тобі потрібна зарплата? Болгарії чи Румунії?
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23.03.2024 09:31 Відповісти
Дружина: любий, ти бачив як піднялися ціни на бензин? Це значить ми будемо менше їздити на авто?

Чоловік: ні, люба. Ми будемо менше жрати.
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23.03.2024 09:30 Відповісти
Не жили богато, не будем начинать
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23.03.2024 09:44 Відповісти
Мразі кончені ,деректива єс у них...ви ублюдки забули про дерективу єс по зарплаті і пенціїї.....це по перше...а по друге деректива жс 2003 96 передбачає мін податки газ 68 проти бензину 359...це різниця5.2 рази ,а що тут у нас є? 4 рази...і мразі перевершують рекомендації єс по газу- вони 68 а ці мразі ставлять 70...
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23.03.2024 10:22 Відповісти
Вже здогадуюсь, за кого мудрий наріт проголосує на майбутніх виборах, якщо вони будуть.
За того, хто пообіцяє вєрнуть всьо взад, хоч цей зад і находиться в очку *****.
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23.03.2024 10:51 Відповісти
ОТ ЦІКАВО - НПЗ КОРЯТЬ НА КАЦАПІЇ, А ЦІНИ НА ПАЛИВО ПІДВИЩУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ.
Цікава закономірність.
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23.03.2024 11:39 Відповісти
Якщо припустити що в Україні окупаційна влада кацапських узурпаторів, то це помста крімльовскага центра прінятія рєшеній за потішання над зруйнованими нпз та ріст цін на нафтопродукти у кацапстані
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23.03.2024 15:12 Відповісти
Совсем дегенераты зелёные ох...ли ? Может стоит фактор доходов населения учитывать ?
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23.03.2024 12:27 Відповісти
а указ про пенсії та зарплати як у ЄС забули?
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23.03.2024 18:11 Відповісти
і як провести посівну??? при такій ціні на добрива, ПАЛИВО, і на продукцію. уряд сам заганя Україну в голод.
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23.03.2024 19:03 Відповісти
А купівельну спроможність українців влада не хоче підняти до європейського рівня?
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23.03.2024 21:36 Відповісти
Просто гниди кончені
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23.03.2024 22:42 Відповісти
Ніякий ЄС нам не світить в найближчі роки, тож нічого на них рівнятись. В них дотації та нульові кредити, ось це копіюйте, а не акцизи.
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24.03.2024 01:08 Відповісти
а якість теж на рівні ЄС буде?

Чи мо правда в тому, що купуватимо в ЄС без усяких поблажок ?
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24.03.2024 09:11 Відповісти
А европейський податок на елітну нерухомість не на часі в зеленому шапіто?
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24.03.2024 10:00 Відповісти
Ціни на бензин і дизпаливо різко зростуть: Кабмін ініціював підвищення акцизів до рівня ЄС (оновлено) Джерело: https://biz.censor.net/n3480188
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24.03.2024 12:10 Відповісти
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24.03.2024 12:11 Відповісти
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24.03.2024 12:13 Відповісти
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24.03.2024 12:16 Відповісти
це не інакше, як "кінець епохи бідності" (с)

а шмиг не хоче також піднести середню зарплату в Україні до рівня ЄС?
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25.03.2024 00:29 Відповісти
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