Ціни на бензин і дизпаливо різко зростуть: Кабмін ініціював підвищення акцизів до рівня ЄС (оновлено)
Кабінет Міністрів пропонує щорічно підвищувати ставки акцизного податку на пальне, поки вони не зростуть до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку" Кабмін схвалив на засіданні Кабміну у п'ятницю, 22 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроєктом пропонується встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 2028 року. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до кінця 2027 року.
Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив графік підвищення ставок.
"Це законопроєкт, після цього він ще має пройти парламент", – написав депутат у Telegram.
Серед іншого, цим законопроєктом також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет" для оподаткування, а також підвищити розмір ставки акцизного податку для проміжних алкогольних продуктів (міцністю від 1,2% до 22%) з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн, до рівня розміру діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).
У пресслужбі Міністерства фінансів згодом уточнили, що підвищення акцизів на пальне тільки у 2024 році принесе до держбюджету додатково майже 10 мільярдів гривень.
За розрахунками міністерства, ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року:
- від операцій з реалізації пального – на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість;
- від операцій з реалізації проміжних продуктів – на 4,5 млн грн за місяць від акцизного податку.
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В Україні пенсія мінімальна 2000 грн.(+/-).
Відчуйте різницю .
Мінімальну пенсію в Україні у 2000 грн отримують тільки ті хто все життя або не працював, або працював нелегально. У Німеччині таким персонажам платять близько 300 євро пенсії. При цінах на їжу у 2-3 рази вищих ніж в Україні, ті три сотні взагалі аби не здохнути з голоду.
Ніт. Щонайменше - 449 євро.
Особи, які не мають права на пенсію за старістю, можуть подати заяву на отримання базової соціальної допомоги. Соціальна допомога в Німеччині фінансується за рахунок податків та підтримує тих, хто ніколи не платив до пенсійного фонду. Люди, які мають потребу, які не отримують регулярну пенсію і не можуть покрити витрати на життя за рахунок свого доходу, мають право на базове забезпечення. Також можна подати заяву отримання базового доходу у разі повного обмеження працездатності. Розмір основного забезпечення залежить від доходів та активів - враховується також майно чоловіка. Самотні дорослі отримують не менше 449 євро, пари - 809 євро разом
Акцизи та податки - це бюджет. Тобто, ЗЕлені наповнюють бюджет, щоб було, що *******.
Бо підвищувати податки в країні, котра поруйнована війною - відвертий злочин.
Коли, навпаки, їх треба всіляко знижувати, аби пожвавити економіку.
Ще й посилатися на зарегульований ЄС, котрий через власну фіскальну, монетарну політику практично перестав зростати, особливо, коли його порівнювати зі зростанням економіки в США.
У нас фіксована для всіх. Тобто багаті не бажають допомагати іншим.
максимальна база для нарахування ЄСВ - 106500 грн.
Тобто якщо зароблятимеш більше цього все одно більше платити не будеш.
Тобто багаті загалом платитимуть меньше (у відсотках від доходів), ніж бідні та немічні.
Тож вітаю, нас в ЄС ще довго не братимуть
Вже нестерпно в цій країні знаходитись. Набудували.
А Украина сама себе цены повысит на бензин, чтобы войну проиграть. Гениально. Путин будет доволен!
Це помста крімльовскага центра прінятія рєшеній за потішання над зруйнованими нпз та ріст цін на нафтопродукти у кацапстані
...готові платити десять тисяч доларів, щоб стати іхтіандром,
перепливти Тису,
та платити європейський акциз на бензин..
тепер же пізно, наші стартові позиції щодня гіршають
Європу ми ніколи не наздоженемо, мало того що відстали на десятиліття , так тепер і людей позбулись
Бачу щодня покращення.
Зебіли вже п'ють корвалол ?
Ваш тезко. У нас ув Києві на 4-5 працюючих єдне ауто. І то переважно
для поїздок за місто. А на працю і звідтам - громадський транспорт.
Якось ттак ...
нагадаю, що його отруїли москальські чекісти ЩЕ ДО ВИБОРІВ!!! і він ледве вижив, і здоров'я просадив на все життя!
то що ти там казав про "вибір"?
але, навіть, бариги на базарі конкурують з такими ж як вони, а не скиглять в інеті. я ж молоко купую у цієї жіночки, а не в півсотні інших. це якась клініка після 30-ти років капіталізма "бажати компенсації платні у разі підвищення споживчих цін"(ц) головне, від кого? від мобільного телефона? від інета? від спортлото?)) нехай би 80-ти річні бабусі б писали - у них в мізках, що їх обком завжди кормив, але молоді чоловіки на дві сторінки сльоз і шмарклів налили ... і це під час війни ... сходіть до ТЦК - спробуйте Батьківщину захищати, там на повному державному забезпеченні, ще й в БМП 450 літрів безкоштовної соляри в півметрі за спиною.
Чоловік: ні, люба. Ми будемо менше жрати.
За того, хто пообіцяє вєрнуть всьо взад, хоч цей зад і находиться в очку *****.
Цікава закономірність.
Чи мо правда в тому, що купуватимо в ЄС без усяких поблажок ?
а шмиг не хоче також піднести середню зарплату в Україні до рівня ЄС?