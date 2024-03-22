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Новини
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Кабмін виділив ще 5 мільярдів на будівництво водогонів для найбільших підрядників "Укравтодору"

водогін

Кабінет Міністрів виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури і 5,15 млрд гривень на будівництво магістральних водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС.

Відповідне рішення Кабміну ухвалив на засіданні у п'ятницю, 22 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кошти виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі, уточнив депутат.

Крім того, Кабмін затвердив у новій редакції "Перелік обʼєктів з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення", затверджений в межах експерименту у червні 2023 року.

Хто будує водопроводи після знищення Каховської ГЕС

Як повідомлялося, у червні 2023 року Кабінет міністрів виділив перші 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. У серпні минулого року Кабінет міністрів додатково виділив на будівництво водогонів 7 мільярдів гривень.

Перед цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгівуклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн.

Роботи закупили без торгів, оприлюднивши лише договори: 

  • Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.
  • Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.
  • Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7806) водопостачання (209) вода (240) Каховська ГЕС (126)


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Маю надію що труби не асбестоцементні . Від діяча Найема всього можно очікувати
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22.03.2024 17:29 Відповісти
Ой, якби тіко ця проблема. Азбестоцементні для водогонів і не використовували. Але такі гроші, красти будуть безбожно.
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22.03.2024 17:55 Відповісти
Асбест В ЕС ЗАБОРОНЕН.
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22.03.2024 18:20 Відповісти
Е в Україні таке місто Болград . На юге завжди плохо з водою і ось туди при совку побудували водогін з асбоцементних труб - і через кілька років почався рост онко
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22.03.2024 18:22 Відповісти
"Росдорстрой". А ми точно ще не в оркостані?
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22.03.2024 17:57 Відповісти
Колись півмійонне місто Миколаїв вже два роки без питної води, а всім, включаючи місцеву владу по@уй.
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22.03.2024 18:25 Відповісти

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