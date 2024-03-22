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Новини
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Провідний світовий розробник програм для інженерів заборонив використовувати свої розробки у РФ

autocad

Американський розробник систем автоматизованого проєктування (САПР) для будівництва та промислового дизайну – компанія Autodesk – з 20 березня заборонила використання своїх програмних продуктів у Росії.

Відповідного листа Autodesk надіслала своїм клієнтам у РФ, повідомляє РБК.

"Ви (клієнти Autodesk, – ред.) не повинні дозволяти жодній з ваших російських авторизованих дочірніх компаній або третім особам, які базуються в Росії або є російськими юрособами, використовувати наші продукти та послуги", – йдеться у листі.

Своє рішення компанія пояснює 12-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє продаж, постачання, передачу, експорт чи надання низки послуг, зокрема, софту для промислового дизайну.

Autodesk офіційно оголосила про зупинення роботи в Росії ще у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року Autodesk ліквідувала свою дочірню компанію у РФ – ТОВ "Аутодеск (СІ-Ай-ЕС)".

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Базові продукти Autodesk використовувалися російськими інженерами у всіх галузях промисловості, де потрібне проєктування. До портфелю компанії також входять продукти, орієнтовані специфічні завдання у сфері машинобудування, будівництва, BIM-проєктування тощо.

Серед найпопулярніших програм Autodesk – AutoCAD, призначена для автоматизованого проєктування у двовимірному та тривимірному форматах, Autodesk 3ds Max, що використовується для моделювання, анімації, рендерингу та композитингу, а також родина програм Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure та Revit MEP), які сприяють детальному опрацюванню та вивченню концепцій будівельних конструкцій та будівель.

У будівельному проєктуванні у РФ частка продуктів Autodesk сягала 80-90%, розповів виконавчий директор російської компанії "Вітчизняний софт" Ренат Лашин. У російському машинобудуванні цей показник складав близько 50%.

Як повідомлялося, через санкції американські компанії Microsoft та Amazon також закрили свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня.

Автор: 

росія (14449) санкції (4493) програмне забезпечення (199)


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Блд....насмешили...типа они у них спрашивать будут....там и сейчас везде контрофакт...
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22.03.2024 19:02 Відповісти


росеянський Автокад 2024
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22.03.2024 19:47 Відповісти
Компас же есть..
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22.03.2024 22:07 Відповісти
І nanoCAD
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23.03.2024 19:44 Відповісти
Так наші христопродавці непогано їм малюють ,як і китайцям .
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23.03.2024 10:19 Відповісти

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