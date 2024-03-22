Колишнього директора ДП Міноборони викрито на хабарі в $600 тисяч

На корупційній схемі викрито директора приватного підприємства та ексдиректора одного з державних підприємств Міністерства оборони України.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

Неправомірна вигода становила $600 тис.

Під час одержання $320 тис. готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю $280 тис. їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст 28 ч 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.