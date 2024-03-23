На Дніпропетровщині – нові атаки на енергооб’єкти, на Одещині діють графіки відключень, – Укренерго

Уночі російські військові здійснили нову атаку на енергетичні об’єкти у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У Дніпропетровській області вночі росіяни знову прицільно били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вночі під час атаки БПЛА та артилерійських обстрілів було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та знеструмлено дві магістральні лінії 330 кВ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього була виведена з роботи резервна схема живлення окупованої Запорізької атомної станції. Водночас енергетики вже відновили роботу однієї лінії.

Після однієї з наймасштабнішої ворожої атаки на енергосистему 22 березня наразі найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці продовжують працювати над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою.

У Хмельницькій області теж є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи.

Водночас в Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. "Це вимушений захід. Його причини – мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів", – наголосили в компанії.

При цьому упродовж доби повністю відновлено енергоживлення споживачів у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну систему України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього були пошкоджені ТЕС, енергетичні об'єкти, а у низці областей запроваджували аварійні відключення.

У тому числі під час ракетної атаки росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.