Нафтопереробка в РФ впала до мінімуму за 10 місяців після атак безпілотників, – Bloomberg

Середньодобова швидкість переробки нафти в РФ впала до мінімального за 10 місяців тижневого рівня після атак українських дронів по кількох нафтопереробних заводах.

Про це свідчать розрахунки Bloomberg, передає liga.net.

Після атак безпілотників російські НПЗ з 14 по 20 березня переробляли 5,03 млн барелів нафти на день. Це більш як на 400 тис. барелів на день нижче за середній показник на початку місяця.

Bloomberg пише, що цього року атак зазнали 13 великих нафтопереробних заводів і два невеликі заводи, внаслідок чого було втрачено від 480 тис. до 900 тис. барелів на день переробних потужностей.

На думку аналітиків, фактичне скорочення загального обсягу переробки нафти на НПЗ країни може бути меншим, оскільки інші неушкоджені заводи збільшили свою продуктивність.

Як повідомлялося цієї ночі внаслідок удару безпілотників стався вибух та зайнялася пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що США закликали Україну більше не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі. Адже, це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси. Утім, пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк цю інформацію заперечив.

Удари України по російським НПЗ

Як повідомлялося, біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають через побоювання зменшення виробництва внаслідок ударів українських дронів по найбільшим російським НПЗ.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.