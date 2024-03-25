Ворог атакував підстанції на півдні України, в Одесі екстрені відключення світла

Росіяни продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в ніч на 25 березня ворожі дрони атакували дві підстанції в південному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання.

Зазначається, що це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження.

Як уточнили в ДТЕК, унаслідок нічних обстрілів без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

"Наразі енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, для зменшення навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.