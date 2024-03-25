Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії запрацює за тиждень, заяву можна подати через "Дію"

Уже за тиждень стартує технічний запуск Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство юстиції.

Запуск відбудеться на Міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України", що відбудеться в нідерландському місті Гаага в присутності глав МЗС та міністрів юстиції країн ЄС.

Реєстр збитків – це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії Росії проти України.

"Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії РФ. Поки що йдеться про відкриття однієї категорії заявників. Загалом Реєстр буде налічувати 40 категорій", – пояснили у Мін’юсті.

Категорії заяв включатимуть: втрату життя, катування та сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки навколишньому середовищу тощо.

Кожна категорія має свої правила подання, окрему затверджену Статутом Реєстру форму претензії. Для прийому заяв створено цифрову платформу. Передбачається, що всі заяви будуть тільки у цифровому форматі.

Міжнародний Реєстр збитків – це перша складова Глобального Компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України ще у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Компенсаційний механізм складається з Реєстру збитків, Компенсаційної комісії та Фонду.

"На нас чекає старт роботи міжнародної комісії, яка буде присуджувати компенсації, орієнтовно на її створення піде щонайменше рік.

Паралельно йдуть перемовини з партнерами щодо відкриття Компенсаційного фонду, наповнення якого планується за рахунок заарештованих активів РФ. Попереду ще дуже багато роботи", – зазначила заступниця міністра юстиції та керівниця напряму розробки міжнародного Компенсаційного механізму Ірина Мудра.

Як додали у Міністерстві цифрової трасформації, голова Мінцифри Михайло Федоров та виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіян Ключковський підписали угоду, яка дозволисть українцям у кілька кліків через "Дію" подати відповідну заяву.

"Це перший кейс міжнародного обміну даними між Україною та Євросоюзом спільно з Міністерством юстиції, для якого використовуватимуть "Дію". На першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене та знищене житлове нерухоме майно, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади, згодом цієї вимоги не буде", – пояснили у Мінцифри.

Крім того, надалі плануємо розширити послугу, щоб громадяни могли подавати через Дію заяви про шкоду життю, здоровʼю, випадки тортур та сексуальне насильство. А також додамо можливість подавати заяви про відшкодування збитків для бізнесу.