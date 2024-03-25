"Собака-погризяка" та ВАЗ за 66 мільйонів: курйози та помилки в деклараціях чиновників

Аналітики платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот" проаналізували майже 200 тисяч декларацій посадовців та виявили багато помилок та незвичного цінного майна.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зокрема, з березня 2023-го по березень цього року НАЗК отримали 1,7 тис. звернень з проханням подати виправлені декларації. Із них 1,4 тис. людей скористалося можливістю внести правки.

Одна з найрозповсюдженіших проблем у декларантів – похибки та проблеми з одиницями вимірювання. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балаклійської міськради, у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. Хоча у 2021 році заробітки чоловіка становили 259 тис. грн.

Ще одну похибку у декларації допустив майстер 3 категорії на Хмельницькій АЕС Сергій Чопко. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тис. грн за той самий період.

Як зазначають аналітики, не менш цікавою виявилася графа "Цінне рухоме майно", куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Найяскравішим випадком є нардепка Верховної Ради Олександра Устінова, яка повідомила про "собаку-тапки-погризяку" – лабрадора Коді.

Вона ж задекларувала як цінне майно футболку: "Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption".

В інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

"Те, як деякі державні посадовці відносяться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства. Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полей тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки у деклараціях – бажання їх уникнути", – коментує засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Як відомо, від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021-й та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік – до квітня 2024.