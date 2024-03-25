БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Собака-погризяка" та ВАЗ за 66 мільйонів: курйози та помилки в деклараціях чиновників

декларування,декларація

Аналітики платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот" проаналізували майже 200 тисяч декларацій посадовців та виявили багато помилок та незвичного цінного майна.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зокрема, з березня 2023-го по березень цього року НАЗК отримали 1,7 тис. звернень з проханням подати виправлені декларації. Із них 1,4 тис. людей скористалося можливістю внести правки.

Одна з найрозповсюдженіших проблем у декларантів – похибки та проблеми з одиницями вимірювання. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балаклійської міськради, у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. Хоча у 2021 році заробітки чоловіка становили 259 тис. грн.

Ще одну похибку у декларації допустив майстер 3 категорії на Хмельницькій АЕС Сергій Чопко. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тис. грн за той самий період.

Як зазначають аналітики, не менш цікавою виявилася графа "Цінне рухоме майно", куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Найяскравішим випадком є нардепка Верховної Ради Олександра Устінова, яка повідомила про "собаку-тапки-погризяку" – лабрадора Коді.

Вона ж задекларувала як цінне майно футболку: "Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption".

В інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

"Те, як деякі державні посадовці відносяться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства. Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полей тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки у деклараціях – бажання їх уникнути", – коментує засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Як відомо, від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021-й та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік – до квітня 2024.

декларація (562) майно (121) чиновник (89)
Топ коментарі
+8
Чому це наївно вважати помилками? Вони просто ржуть над народом. Вони пани, прожігатєлі жізні. Їм ВСЕ можна.
показати весь коментар
25.03.2024 12:04 Відповісти
+3
"Фактична кількість працюючих державних службовців наразі складає 159 904 осіб" - офіційна інформація від Національного агентства України з питань державної служби.
"Аналітики проаналізували майже 200 тисяч декларацій посадовців".
То скільки у нас чиновників?
показати весь коментар
25.03.2024 12:13 Відповісти
+3
Депутатка-бюджет-погризяка.
показати весь коментар
25.03.2024 13:39 Відповісти
Чому це наївно вважати помилками? Вони просто ржуть над народом. Вони пани, прожігатєлі жізні. Їм ВСЕ можна.
показати весь коментар
25.03.2024 12:04 Відповісти
Народ сам вибрав. Чого з нього не поржать
показати весь коментар
25.03.2024 14:01 Відповісти
Чому б їм не "сжєчь" все майно, яке вони придбали, розкрадаючи Україну, фактично, всіх українців?
А потім разом з ціми "прожігатєлямі" поржати.
показати весь коментар
25.03.2024 16:39 Відповісти
Більшість з них не розраховують жити в Україні. Якщо залишиться Зеля, то тут буде повна дупа, а може й з окупацією. Якщо не залишиться, то при наступній владі вони будуть під слідством. Тому їхні плани накрасти скільки вдасться, вивезти активи за кордон, прикупити там житло, а якщо повезе, то і бізнес, і здриснути.
показати весь коментар
25.03.2024 16:50 Відповісти
"Фактична кількість працюючих державних службовців наразі складає 159 904 осіб" - офіційна інформація від Національного агентства України з питань державної служби.
"Аналітики проаналізували майже 200 тисяч декларацій посадовців".
То скільки у нас чиновників?
показати весь коментар
25.03.2024 12:13 Відповісти
Вы думаете, что госслужащие подают декларацию один раз в жизни? или только один раз в году?
показати весь коментар
25.03.2024 13:42 Відповісти
Я вважаю, що варто було б вказати у статті "декларації за 21...23 роки" наприклад. Тоді б не виникало подібних запитань.
показати весь коментар
25.03.2024 14:00 Відповісти
А пес, напевне, схожий на свою хазяйку ?
показати весь коментар
25.03.2024 13:29 Відповісти
Депутатка-бюджет-погризяка.
показати весь коментар
25.03.2024 13:39 Відповісти
А вы ЛИЧНО пробовали заполнить эту декларацию?
показати весь коментар
25.03.2024 14:20 Відповісти
Ну я колись батькам декларацію на субсидію заповнював - нічого там складного не було. Не думаю, що ця декларація сильно складніша...
показати весь коментар
25.03.2024 21:11 Відповісти
А вот полюбопытствуй: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/e-declaration.pdf https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/e-declaration.pdf

показати весь коментар
27.03.2024 11:07 Відповісти
Ну воно не те щоб важко, просто довго то все заповнювати
показати весь коментар
27.03.2024 12:40 Відповісти
Ну да. Особенно если у жены есть две сестры, а бабушка оставила им всем дом в деревне и запорожец, и кто какой долей владеет - хрен его знает...
показати весь коментар
27.03.2024 12:50 Відповісти
Держслужбовці, депутати, уряд мусять отримувати зарплати в залежності від ВВП країни. Фіксованої ставки не має бути. ВВП в мінус - немає зарплати.
Звільниться, на його місце прийде інший хто має ідею як поліпшити ситуацію
показати весь коментар
25.03.2024 15:26 Відповісти

