"Укренерго" оцінило збитки внаслідок останніх російських атак у щонайменше 100 мільйонів євро

Останні російські атаки не енергетичні об’єкти України завдали збитків лише НЕК "Укренерго" на загальну суму щонайменше 100 млн євро.

Про це голова компанії Володимир Кудрицький повідомив у Facebook.

"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше на 90-100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання "Укренерго", – написав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що компанія готувалася до можливих атак і сформувала запас обладнання та матеріалів. Крім того, важливу роль зіграли інженерні укріплення на енергообʼєктах, які дозволили зменшити об’єм пошкоджень орієнтовно вдвічі.

Голова "Укренерго" додав, що найскладніша ситуація у 3 областях.

"На Харківщині ми разом з фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як заживити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком... На Дніпропетровщині та Одещині подекуди діють обмеження енергопостачання", – уточнив Кудрицький.

Як повідомлялося, станом на 12 годину 25 березня внаслідок ворожих обстрілів обмеження споживання електроенергії діють в Одеській та Харківській областях. Також можливі обмеження на Хмельниччині.

Зокрема, в ніч на понеділок російські дрони атакували дві підстанції в південному регіоні. Через пошкодження енергетичного обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання.