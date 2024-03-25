Вклади населення у банках знову зростають: у лютому вони збільшились на 13 мільярдів

Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня:

вклади у національній валюті становили 780,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.

У Фонді уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).

Наразі усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 березня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічувалось 63 банки.

Як повідомлялося, у січні загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з ФОП) в українських банках впала на 39,8 млрд грн – до 1 195 млрд грн, за даними Фонду гарантування.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснював це впливом сезонних факторів.