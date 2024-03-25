БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Вклади населення у банках знову зростають: у лютому вони збільшились на 13 мільярдів

гривня

Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня:

  • вклади у національній валюті становили 780,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.

У Фонді уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).

Наразі усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 березня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічувалось 63 банки.

Як повідомлялося, у січні загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з ФОП) в українських банках впала на 39,8 млрд грн – до 1 195 млрд грн, за даними Фонду гарантування.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснював це впливом сезонних факторів.

хтось, може мені пояснити, звідки, на третьому році війни, без будь якої перспективи на майбутнє, у населення взялося 13 мільярдів, які воно понесло в банки?
що це, за байки?
показати весь коментар
25.03.2024 15:35 Відповісти
Люди экономят, на черный день откладывают.
показати весь коментар
25.03.2024 16:46 Відповісти
Зарплаты солдат еще высокие.
показати весь коментар
25.03.2024 16:47 Відповісти
************
В січні ухилянти зняли бабоси, щоб заплатити їх ВЛК і ТЦК.
Тепер уже від ВЛК і ТЦК частина грошей повернулася у банки. Якось так.
показати весь коментар
25.03.2024 17:41 Відповісти
Гетьманцеву і зеленій шоблі не дають спокою гроші зароблені людьми
показати весь коментар
25.03.2024 15:41 Відповісти

