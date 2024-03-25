Посли країн ЄС знову не змогли домовитися про продовження торговельних пільг для України, – ЗМІ

Посли Європейського Союзу, які в понеділок мають обговорити оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, не затвердять її саме сьогодні.

Про це пише польське RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Бельгійське головування нібито відклало затвердження оновленої угоди на середу, пояснивши це тим, що багато країн ще не визначилися з тим, як голосуватимуть. Головування відтак вирішило дати їм додатковий час, щоб фіналізувати позицію.

Бельгійське головування не хотіло б додаткових змін у теперішню редакцію тексту, оскільки це потребувало би додаткових перемовин з Європарламентом, а це загрожує тим, що процес не буде завершено вчасно.

З огляду на наближення європейських виборів зустрічі комітетів Європарламенту вже не проводяться, а останні дві пленарні сесії будуть вже у квітні. Оновлену угоду потрібно затвердити найпізніше 5 червня, коли спливає термін дії чинної.

Водночас французькі дипломати нібито кажуть, що відкладення означає, що "перемовини ще тривають" і зміни у текст можливі.

Франція, як і Польща, хотіла би більшого "референтного періоду", до якого будуть прив’язані ліміти на обсяги імпорту певних видів агропродукції з України. Також у Парижі хочуть додати до цього списку деякі інші види продукції.

Позицію Польщі та Франції нібито почали підтримувати більша кількість країн, і не лише найближчі сусіди України, а також Італія, Австрія, Хорватія і Словенія.

Німеччина та Нідерланди нібито виступають проти, аргументуючи, що таким чином Україні, і так залежній від міжнародної допомоги, залишають менше можливостей самостійно наповнювати свій бюджет.

Як повідомлялося, 20 березня Європейська парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України. Утім, вони передбачатимуть нові обмеження та запобіжники через занепокоєння деяких країн Євросоюзу.

Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них