"Ощадбанк" не змінюватиме пільгові умови за кредитами для ТРЦ "Гуллівер" Поліщука до кінця війни

Державний "Ощадбанк" розгляне можливість переглядати умови довгострокової реструктуризації кредитів для ТОВ "Три О" (власник столичного БФК "Гуллівер") до 2044 року, але лише після завершення воєнного стану.

Про це пресслужба держбанку повідомила у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

В "Ощадбанку" пояснили, що поточні показники діяльності "Три О" значно покращилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ, хоча й залишаються нижчими за прогнозні показники, заплановані під час проведення реструктуризації боргу.

"Це дає підстави припускати, що за умови збереження такої тенденції й надалі в середньостроковій перспективі позичальник здатен повернутися до початкових умов реструктуризації", – сподіваються в "Ощадбанку".

Відтак у держбанку вважають доцільним "застосування стратегії stand still" щодо цієї заборгованості, з огляду на відновлення платежів "Три О" для "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" і їхнє зростання.

"Ця стратегія полягає в тому, що банки не починають застосовувати примусові інструменти стягнення за умови спрямування позичальником певного грошового потоку в рахунок погашення боргу та виконання інших умов чинних договорів", – пояснила пресслужба фінустанови.

В "Ощадбанку" відмовилися розкрити суму заборгованості компанії на теперішній час, посилаючись на банківську таємницю.

Водночас у держбанку запевнили, що вже опрацювали усі можливі сценарії врегулювання – як добровільні, так і примусові.

Крім цього, "Ощадбанк" заявив про готовність повторити спробу продажу прав вимоги за кредитом і за договорами забезпечення, серед яких і МФК "Гуллівер", за умови наявності потенційного покупця.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Як повідомлялося, раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер".

Сам Поліщук раніше публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".