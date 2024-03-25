Створений для роботи з Іраном китайський банк припинив приймати платежі з Росії

Російському бізнесу не вдається прорвати ізоляцію, що виникла після того, як США погрожували іноземним банкам вторинними санкціями за роботу з Росією. Багато хто покладав великі надії на китайський банк, створений для роботи з Іраном, але й він відмовився приймати гроші з Росії.

Kunlyn Bank, контрольований Китайською національною нафтогазовою корпорацією (China National Petroleum Corporation, CNPC) повідомив своїм клієнтам, що з 29 березня повністю припиняє обробляти платежі з Росії, передає The Moscow Times.

Про це виданню розповіли чотири російські імпортери, які звернулися до його послуг після того, як у березні у російського бізнесу виникли великі проблеми з перерахуванням грошей у великі китайські банки.

Гроші і в доларах, і в юанях, і навіть у рублях зависали в банках, у тому числі в державному Bank of China, на тижні, кредитні організації запитували додаткові документи й дані, включно з гарантіями того, що продукція, що закуповується, не дістанеться військовому комплексу і підсанкціонним. особами, і все одно багато хто зрештою відмовляв.

За статистикою великого митного брокера, загалом із середини лютого по березень у його клієнтів у Китай пройшло лише близько 25% платежів.

Більшість імпортерів останній місяць "бігали по банкам" у пошуках тих, хто швидко відправляє та приймає гроші.

Що відомо про банк

Kunlyn Bank (колишній Karamay City Commercial Bank) здавався перспективним, тому що був створений у 2006 році китайськими державними структурами для розрахунків з іранськими контрагентами, які перебувають під санкціями, насамперед через закупівлю нафти.

У 2009 році банк перейшов під контроль CNPC і мав великий досвід роботи із санкційними грошима. Здавалося, рішення знайшлося, адже Kunlyn Bank нічого боятися вторинних санкцій: він сам із 2012 року включений до списку санкцій США за співпрацю з Іраном і відрізаний від доларової системи.

"Ми за порадою наших китайських постачальників з початку березня почали платити їм у цей банк і, незважаючи на те, що всі наші колеги страждали від проблем із перерахуванням грошей, наші платежі чудово проходили. Але минулого тижня постачальник заявив, що Kunlyn повідомив клієнтам про припинення прийому нових платежів з 21 березня та про повний "стоп" на роботу з Росією з 29 березня", – заявив співрозмовник The Moscow Times.

"Ми пару тижнів тому кинулися відкривати рахунок у цьому банку на нашу китайську юрособу, і таких, як ми, було дуже багато – тому що після того, як виникли проблеми з іншими китайськими банками, багато хто рекомендував саме цей як звичний до санкцій і безстрашний", – розповів менеджер із закупівель російського виробничого холдингу.

У результаті заявку компанії весь цей час розглядали, а кілька днів тому повідомили, що банк взагалі не відкриватиме рахунків новим клієнтам і припиняє працювати з російськими грошима.

Російські клієнти

Ще один імпортер заявив, що російських клієнтів у банку особливо й не було через його невеликий розмір і високі комісії за транзакції. Так, зі старих клієнтів на початку року банк брав комісію в 1,2% за зарахування коштів і 0,3% – за вихідний платіж, і ще кілька десятків доларів за кожну платіжку, а для нових комісії доходили до 2% – що вже близько до комісій платіжних агентів, які проводять гроші з Росії до Китаю через треті країни, з гарантією зарахування.

Отже, російський бізнес звернув на банк увагу від безвиході, а його категорична відмова від роботи особливо показово ілюструє "дружність" китайського бізнесу.

Щоправда, у Kunlun вже був схожий епізод в історії, пов'язаний із санкціями та Іраном.

Після того, як США у 2018 році пригрозили Китаю черговими санкціями за співпрацю з цією державою, банк оголосив клієнтам, що припиняє приймати гроші з Ірану та повертатиме всі платежі. Тоді пауза тривала кілька місяців, потім розрахунки відновилися.