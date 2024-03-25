Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 26 березня, на рівні 39,2298 грн/$, порівняно з 38,9075 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 21 березня на рівні 39,1399 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав на 36 копійок – до 42,4898 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній зафіксовано 22 березня на рівні 42,4693 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.