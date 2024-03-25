БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні рекордно впав

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 26 березня, на рівні 39,2298 грн/$, порівняно з 38,9075 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 21 березня на рівні 39,1399 грн/$.

Курс гривні на 26 березня впав до нового історичного мінімуму до долара США.

Водночас курс гривні до євро впав на 36 копійок – до 42,4898 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній зафіксовано 22 березня на рівні 42,4693 грн за євро.

Курс гривні 26 березня впав до нового історичного мінімуму щодо євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

+16
показати весь коментар
25.03.2024 16:11 Відповісти
+12
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося .
Давай Вова! Потужно вперед! Залишилось ще трохи.
!№!! Ну що, пани 73-відсоткові. Як вам кінець "епохи бідності"? Подобається?
показати весь коментар
25.03.2024 16:16 Відповісти
+9
"От прийдет ЗЕленский і мі увідім посадки тех кто стрелял на майдане і грианя будет па 8"...промовчу
показати весь коментар
25.03.2024 16:04 Відповісти
"От прийдет ЗЕленский і мі увідім посадки тех кто стрелял на майдане і грианя будет па 8"...промовчу
показати весь коментар
25.03.2024 16:04 Відповісти
Їб..ш їх Вова!)
показати весь коментар
25.03.2024 16:08 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 16:11 Відповісти
Ти краще жив про Порошенку, чи при Зеленському?
показати весь коментар
25.03.2024 16:39 Відповісти
Якщо за кожного наступного гірше, то мабуть не та країна Гондурас
показати весь коментар
25.03.2024 16:52 Відповісти
Тобто найкраще жили при Кравчуку?
показати весь коментар
25.03.2024 17:00 Відповісти
ну я ж зрозуміло написав
за кожного попереднього було краще.
Окрім Кравчука, мабуть, тоді був перелом системи і треба було перебудуватися.
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
Значить найкраще було при Кучмі.
показати весь коментар
25.03.2024 17:53 Відповісти
Дуже шкода шо порошенко не "опустіл" тебя.
показати весь коментар
25.03.2024 16:53 Відповісти
Брехня! При Порошенко доляр був 25 гр. Газ не пам"ятаю,
але пам"ятаю що газ по 7,99 гр. став при зеленому ла*ну!
показати весь коментар
25.03.2024 18:23 Відповісти
Отправляйте главу нбу в отставку, и туда же ***********, раз не может справиться с ситуацией!
показати весь коментар
25.03.2024 16:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося .
Давай Вова! Потужно вперед! Залишилось ще трохи.
!№!! Ну що, пани 73-відсоткові. Як вам кінець "епохи бідності"? Подобається?
показати весь коментар
25.03.2024 16:16 Відповісти
И вообще что ещё надо, чтобы состоялся импичмент зеленского? Непонятно
показати весь коментар
25.03.2024 16:28 Відповісти
при чому Зеленський до курсу гривні?, можна ще папу Римського згадати, мені здається він більш причетний...
показати весь коментар
25.03.2024 16:52 Відповісти
"Хуже не будет"!!!
показати весь коментар
25.03.2024 16:54 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 16:57 Відповісти
тогда пусть уходит. Пусть выберут меня президентом - я готов баллотироваться. Я буду жёстко регулировать курс валют и цены, а земля у меня продаваться не будет!
показати весь коментар
25.03.2024 17:54 Відповісти
вже не так важливо, коли ми побачимо цифру 40,00 за долар - спочатку на готівковому ринку, потім на міжбанківському - наприкінці березня чи першій половині квітня. Це цілком реальна мета, і до неї ринок рухатимуть лише стримуючи час від часу темпи зростання і даючи зрозуміти: «Все під контролем, приводу для паніки - ні».

https://kurs.com.ua/novost/1176833-grivna-valitsja-dokuda-virastet-dollar
показати весь коментар
25.03.2024 16:43 Відповісти
Що не день, то рекорд.

От який ЗЄ молодець...
показати весь коментар
25.03.2024 17:18 Відповісти
Патужний зато.
показати весь коментар
26.03.2024 09:34 Відповісти
А чому не написали, як ******* херпідовці - ВПЕРШЕ!
показати весь коментар
25.03.2024 17:33 Відповісти
ПОТУЖНО...
показати весь коментар
25.03.2024 18:25 Відповісти
Еще пару новых гениальных идей от Гетьманцева и гривне кирдык настанет.
показати весь коментар
25.03.2024 18:33 Відповісти
Щоб гривню не обвалювати потрібно щоб менше доларів давали партнери. Або більше красти ті кляті долари поки вони не потрапили на базар.
показати весь коментар
26.03.2024 09:36 Відповісти

