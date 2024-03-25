Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає, – Галущенко

Попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення щодо заборони експорту електроенергії наразі не розглядається.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки що ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі – подивимося", – сказав Галущенко.

Міністр додав, що наразі також немає рішень щодо зміни умов покладення спецзобов'язань із компенсації тарифів на електроенергію для населення (ПСО), а також зміни тарифів на електроенергію для населення. Наприкінці минулого року Кабмін продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до 1 травня 2024 року.

"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт електроенергії. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите", – пояснив Галущенко.

Водночас він звернув увагу, що підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році допомогло енергетиці відновитися.

"Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені", – зазначив очільник Міненерго.

Відповідаючи на запитання, чи можлива державна допомога енергооб'єктам на відновлення, міністр сказав: "Щоб зрозуміти швидкість відновлення і питання грошей, потрібно зараз верифікувати збитки. Не розуміємо, про які суми йдеться. Треба все звести, тоді побачимо, які у компаній ресурси на те, щоб відновити, і які це будуть терміни".

Він додав, що доцільно було б збільшити дозволену потужність перерізу для імпорту електроенергії з Європи.

"Ще вчора ми просили підвищити потужність на експорт. Тепер знову повертаємося до питання імпорту. 1,7 ГВт – це не маленький показник, але потрібно більше. Я прошу завжди по максимуму. Ті ж 2,5 ГВт – це те, щоб нам потрібно", – висловив думку очільник Міненерго.

Росія завдала наймасованішої атаки по енергосистемі України. Які наслідки?

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномасштабної війни атаки на українську енергетику вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей, тому виконання умов ПСО опинилося під загрозою.

Група ДТЕК оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Також постраждали ТЕС "Центренерго".

До цієї атаки значно зріс експорт електроенергії: у лютому Україна наростила обсяги експорту в 12 разів, порівняно із січнем, і зменшила на третину обсяги імпорту. Очікувалося, що в березні цей показник буде ще більшим. Після атаки експорт електроенергії з України востаннє зафіксовано 23 березня в мінімальному обсязі 1000 МВт-год.