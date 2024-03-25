Українські атаки порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ, – британська розвідка

Українські атаки із застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах спричиняють фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає Інтерфакс-Україна.

"Нещодавні удари по нафтопереробним заводам, імовірно, призвели до порушення роботи як мінімум 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може вимагати значного часу та витрат. Санкції, швидше за все, призведуть до збільшення часу та витрат на заміну обладнання", – сказано в повідомленні відомства.

17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російським нафтопереробним заводам за допомогою безпілотних літальних апаратів. Атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.

При цьому деякі з найбільш віддалених об'єктів, що зазнали атаки, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює радіус дії атак українських БПЛА.

"За словами представника Міненерго Росії, планів щодо розгортання ЗРК "Панцир" для захисту нафтопереробних заводів немає. Однак, враховуючи розміри та масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", – наголошується в повідомленні.

Як пише Reuters із посиланням на власні розрахунки, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупинили роботу через атаки українських безпілотників, передає Forbes.

Сім НПЗ через атаки дронів зупинили потужності з перероблення 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу.

Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

Водночас прогноз виробництва нафтопереробки у РФ на 2024 рік залишається незмінним і близьким до минулорічного рівня – близько 5,5 млн барелів на день, заявив минулого тижня міністр енергетики Росії Ніколай Шульгінов.

Накопичений аварійний простій первинних потужностей на НПЗ Росії, що виник через атаки на підприємства, до середини березня 2024 року становив 3,5 млн тонн, збільшившись у 10 разів у порівнянні з сумарним вибуттям потужностей з аналогічних причин за два попередні роки – 2022 та 2023 (0,35 млн тонн), а кількість пошкоджених установок первинної переробки нафти зросла втричі, зазначало раніше агентство.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.