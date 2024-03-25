Європа посилить боротьбу зі схемами ввезенням автомобілів до Росії в обхід санкцій

Польща та країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу автомобілі дорожчі за 50 тис. євро або з двигуном понад 1,9 літра. Постачання таких машин заборонено санкціями, і тепер для їх вивезення потрібен письмовий дозвіл виробника.

Польські митники не дозволяють ввезення дорогих автомобілів та автомобілів з двигуном від 2 літрів до Білорусі та транзитом через неї до інших країн Євразійського економічного союзу – Вірменії, Киргизстану та Казахстану, повідомляють своїм клієнтам автоторгові компанії, передає The Moscow Times.

За їх даними, польські митники тепер вимагають документ від виробника з дозволом вивезти автомобіль із Євросоюзу, і підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля знаходиться за межами Росії, і вивезення автомобіля не порушуватиме санкції.

"Це почалося ввечері у п'ятницю, 22 березня, і тепер на кордоні зібралися величезні черги. Зважаючи на все, така ж заборона введена Литвою – у нас уже зависло на кордоні з Білорусією три автомобілі, і це дуже болісно, тому що в Клайпеду приїжджають автомобілі, куплені на аукціонах США", – розповів митний брокер, який займається оформленням автомобілів.

ЄС ввів санкції на експорт таких автомобілів до Росії, але вони продовжували потрапляти туди через Білорусь або за допомогою псевдотранзиту до інших країн, що входять до митного союзу з Росією.

Щодо автомобілів зі США, з ними ясності поки немає.

Латвія поки випускає автомобілі до Білорусі.

"Я в суботу говорив зі знайомими польськими митниками на пункті пропуску, вони сказали, що до них минулого тижня приїжджали "начальники з уряду" й розпорядилися пропускати іномарки лише за довідками з автозаводів, що там не мають претензій до вивезення машин. І обіцяли дуже суворо карати за підроблені довідки – наказали попереджати водіїв про кримінальну відповідальність за це", – розповів один із автоперегонників.

Нове обмеження ускладнить імпорт європейських машин до Росії – їх доведеться постачати складнішим обхідним шляхом, що знову підвищить їхню ціну.

Від серпня 2023 року до лютого вартість автомобілів зросла більш ніж на чверть внаслідок збільшення цін на іноземних аукціонах та ускладнення схем постачання, а також підвищення утилізаційного збору.