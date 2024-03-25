Чверть акцій "Української біржі" досі контролюють Мінфін Росії та фірма підсанкційного бізнесмена. НКЦПФР порушень не бачить

Фото: НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не бачить порушення норм законодавства у тому, що Міністерство фінансів РФ та структури підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова досі володіють акціями "Української біржі".

Про це йдеться у відповіді голови НКЦПФР Руслана Магомедова на запит ЕП.

За даними Нацкомісії, станом на лютий 2024 року серед власників АТ "Українська біржа" є Мінфін РФ (через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній) – на 2,49%, а також колишній російський підприємець Турлов (через Freedom Holding Corp.) – на 24,26%.

Щодо Турлова ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського строком на п'ять років було запроваджено санкції, серед яких – блокування активів.

У НКЦПФР стверджують, що ще на початку повномасштабної війни передали "всю інформацію про учасників ринку щодо їх зв’язків з РФ" до "профільних структур" (РНБО та Мінекономіки). Після цього регулятор фондового ринку відповідні звернення більше не ініціював.

У якості пояснення, чому Нацкомісія самостійно не проводила жодних дій щодо пакетів акцій, власниками яких є Мінфін РФ та Турлов, у НКЦПФР процитували норму ст. 2 закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яка містить перелік критеріїв, через які юридична особа не може мати ліцензій для роботи на цих ринках.

Проте ст. 74 цього ж закону говорить про те, що підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації. На це в комісії відповіли, що Турлов володіє акціями "Українська біржа" не напряму, а через Freedom Holding Corp., яка є публічною компанією, зареєстрованою в США.

"Комісія уважно слідкує за діяльністю професійних учасників в межах її повноважень, в тому числі її увага прикута до діяльності АТ "Українська біржа", – підсумували в НКЦПФР.

Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня 2022 року введено в дію прийняте того ж дня рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

9 листопада НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Відповідно, всі активи компанії та клієнтів наразі заблоковані РНБО. Загалом йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн.

Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.

За підсумками січня 2022 року російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис.

В Україні Freedom Holding Corp. був представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна"/ Freedom Holding Corp. також з 2020 року була найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої.