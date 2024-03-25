Україну треба розглядати як першу лінію захисту енергобезпеки Європи, – гендиректор ДТЕК
Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на конференції CERAWeek в Х'юстоні 20 березня.
Зокрема, він разом із заступником держсекретаря США Джеффрі Пайєттом і директоркою Центру східноєвропейських досліджень Анжелою Стент говорив про те, як Європа може побудувати енергетичне майбутнє без впливу Росії.
"Із перевагами в газі, ядерній енергетиці, та величезним потенціалом у відновлювальній енергетиці настав час розглядати Україну як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи", – наголосив Тімченко.
Раніше в інтерв'ю Bloomberg Тімченко заявив, що ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни.
Усіма заходами боротьби.
« Армія НАТО « відпочивае. Її просто нема. Е окремі армії різних країн.
Про це https://www.linkedin.com/posts/maxim-timchenko_ceraweek-standwithukraine-energy-activity-7176215085122514944-z_au заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (а при чому приватна фірма ахмета???)))
Який разом з Януковичем запалив Донбас, та усю цю війну.