Україну треба розглядати як першу лінію захисту енергобезпеки Європи, – гендиректор ДТЕК

Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на конференції CERAWeek в Х'юстоні 20 березня.

Зокрема, він разом із заступником держсекретаря США Джеффрі Пайєттом і директоркою Центру східноєвропейських досліджень Анжелою Стент говорив про те, як Європа може побудувати енергетичне майбутнє без впливу Росії.

"Із перевагами в газі, ядерній енергетиці, та величезним потенціалом у відновлювальній енергетиці настав час розглядати Україну як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи", – наголосив Тімченко.

Раніше в інтерв'ю Bloomberg Тімченко заявив, що ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни.