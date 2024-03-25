БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україну треба розглядати як першу лінію захисту енергобезпеки Європи, – гендиректор ДТЕК

тімченко

Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на конференції CERAWeek в Х'юстоні 20 березня.

Зокрема, він разом із заступником держсекретаря США Джеффрі Пайєттом і директоркою Центру східноєвропейських досліджень Анжелою Стент говорив про те, як Європа може побудувати енергетичне майбутнє без впливу Росії.

"Із перевагами в газі, ядерній енергетиці, та величезним потенціалом у відновлювальній енергетиці настав час розглядати Україну як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи", – наголосив Тімченко.

Раніше в інтерв'ю Bloomberg Тімченко заявив, що ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни.

ДТЕК (1368) Тімченко (24) Новини компаній (3633)
Україна - це нульва лінія захисту Європи
показати весь коментар
25.03.2024 19:15 Відповісти
Україна це едина армія Европи, яка захищае та воюе з руським рейхом.
Усіма заходами боротьби.

« Армія НАТО « відпочивае. Її просто нема. Е окремі армії різних країн.
показати весь коментар
25.03.2024 19:42 Відповісти
Кошерный в вышиванке и мега вор не знает как получить доступ к денежным потоками Европы и США великий збоченец Украины куда было бы лучше для Украины ликвидация Кубла Ахметов Зеленский Квартал для энергетики в первую же очередь..с такими ублюдками мы скоро без свечей останемся включая окопные
показати весь коментар
25.03.2024 19:16 Відповісти
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити енергію.
показати весь коментар
25.03.2024 19:24 Відповісти
Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.

Про це https://www.linkedin.com/posts/maxim-timchenko_ceraweek-standwithukraine-energy-activity-7176215085122514944-z_au заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (а при чому приватна фірма ахмета???)))
показати весь коментар
25.03.2024 19:31 Відповісти
Тому що ДТЕК та уся єнергетика України ( окрім ядерної) налижить монополісту олігарху Ахметову.

Який разом з Януковичем запалив Донбас, та усю цю війну.
показати весь коментар
25.03.2024 19:45 Відповісти
спочатку паска, потім розглядать
показати весь коментар
25.03.2024 19:47 Відповісти
важливість України завжди применшували а з`ясувалось, що ми постачаєм всій Европі електроенергію, без нашої агропродукції світу не обійтись, в наших газосховищах Европа зберігає газ на зимовий період, бо своїх в неї немає і т.д. Чому ж до сих пір немає тої допомоги що необхідна для захисту всього цього важливого для світу?!!! небо не закрито, снарядів немає, чи всі думають, що ми нескінченні і можемо боронитись вічно, поки хтось прозріє і почухається?!
показати весь коментар
26.03.2024 11:14 Відповісти

