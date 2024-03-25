США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали Росії обходити обмеження

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у Росії та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти 13 організацій і двох фізичних осіб через їхню активність у секторах фінансових послуг і технологій російської економіки, зокрема осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах та дозволяють ухилятися від санкцій США", – зауважили в американському відомстві.

Так, обмеження запровадили проти російських компаній, відомих під назвами B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz тощо. Крім того, до списку внесені компанії в інших країнах, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).

При цьому щонайменше п'ять організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше, зауважили в Мінфіні США.

Підкреслюється, що більшість фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списку обмежень, "сприяли транзакціям або пропонували інші послуги", які допомагали обходити санкції.