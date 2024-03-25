БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
165 2

США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали Росії обходити обмеження

санкції

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у Росії та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти 13 організацій і двох фізичних осіб через їхню активність у секторах фінансових послуг і технологій російської економіки, зокрема осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах та дозволяють ухилятися від санкцій США", – зауважили в американському відомстві.

Так, обмеження запровадили проти російських компаній, відомих під назвами B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz тощо. Крім того, до списку внесені компанії в інших країнах, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).

При цьому щонайменше п'ять організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше, зауважили в Мінфіні США.

Підкреслюється, що більшість фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списку обмежень, "сприяли транзакціям або пропонували інші послуги", які допомагали обходити санкції.

Автор: 

росія (15164) санкції (4727) США (5129) криптовалюта (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.03.2024 19:58 Відповісти
А з 26 березня ці компанії змінять у назві по одній букві чи цифрі і це вони вже не забанені.
показати весь коментар
25.03.2024 20:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 