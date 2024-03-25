Заснований українцями лондонський фонд 1991 Ventures залучив $18 мільйонів для інвестування в українські стартапи
Лондонська інвестиційна фірма 1991 Ventures, заснована українцями Денисом та Віктором Гурськими, оголосила про запуск нового фонду розміром 15 млн фунтів стерлінгів ($18,8 млн) для інвестування в українські та східноєвропейські технологічні стартапи.
Як пише TechCrunch, цей крок підтримали британські інвестори Venrex та Samos Investments, які раніше фінансували успішні стартап-фонди на ранніх стадіях Seedcamp та Entrepreneur First, передає AIN.UA.
Фонд підтримуватиме амбітних українців як на батьківщині, так і за її межами.
Інвестиції 1991 Ventures допоможуть українським стартапам вийти на міжнародний рівень.
"В Україні та країнах Центральної та Східної Європи є величезний потенціал нереалізованих талантів. Разом з братом Віктором ми хочемо створити потужний канал підтримки для цих перспективних проєктів", – заявив Денис Гурський.
Він також додав, що інвестори фонду "дуже зацікавлені в тому, щоби долучитися до Східної Європи та України зокрема".
"Для українських підприємців буває складно залучити кошти в Лондоні. Ми надаватимемо їм початкове фінансування, щоб вони могли претендувати на більші інвестиції в майбутньому та розглядати Велику Британію як трамплін для виходу на світовий ринок", – зазначив він.
Попри війну український технологічний сектор демонструє стійкість. Брати Гурські вже підтримали понад 200 стартапів з 2016 по 2024 рік через свій інкубатор Social Boost та акселератор 1991 Accelerator.
Багато стартапів були з їхнього рідного Маріуполя. Серед успішних проєктів – юридичний стартап AXDRAFT, європейський застосунок для оплати автошляхів eTolls та кібербезпекова компанія Osavul.
Раніше цього місяця Broswap, військовий технологічний стартап, який залучив $100 000 для боротьби з мінами в Україні за допомогою дронів.
