Заснований українцями лондонський фонд 1991 Ventures залучив $18 мільйонів для інвестування в українські стартапи

Лондонська інвестиційна фірма 1991 Ventures, заснована українцями Денисом та Віктором Гурськими, оголосила про запуск нового фонду розміром 15 млн фунтів стерлінгів ($18,8 млн) для інвестування в українські та східноєвропейські технологічні стартапи.

Як пише TechCrunch, цей крок підтримали британські інвестори Venrex та Samos Investments, які раніше фінансували успішні стартап-фонди на ранніх стадіях Seedcamp та Entrepreneur First, передає AIN.UA.

Фонд підтримуватиме амбітних українців як на батьківщині, так і за її межами.

Інвестиції 1991 Ventures допоможуть українським стартапам вийти на міжнародний рівень.

"В Україні та країнах Центральної та Східної Європи є величезний потенціал нереалізованих талантів. Разом з братом Віктором ми хочемо створити потужний канал підтримки для цих перспективних проєктів", – заявив Денис Гурський.

Він також додав, що інвестори фонду "дуже зацікавлені в тому, щоби долучитися до Східної Європи та України зокрема".

"Для українських підприємців буває складно залучити кошти в Лондоні. Ми надаватимемо їм початкове фінансування, щоб вони могли претендувати на більші інвестиції в майбутньому та розглядати Велику Британію як трамплін для виходу на світовий ринок", – зазначив він.

Попри війну український технологічний сектор демонструє стійкість. Брати Гурські вже підтримали понад 200 стартапів з 2016 по 2024 рік через свій інкубатор Social Boost та акселератор 1991 Accelerator.

Багато стартапів були з їхнього рідного Маріуполя. Серед успішних проєктів – юридичний стартап AXDRAFT, європейський застосунок для оплати автошляхів eTolls та кібербезпекова компанія Osavul.

Раніше цього місяця Broswap, військовий технологічний стартап, який залучив $100 000 для боротьби з мінами в Україні за допомогою дронів.