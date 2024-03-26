НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини

Правоохоронці порушили кримінальну справу після оприлюднення розслідування журналістів про майно родини очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це повідомила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Укрінформ.

"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 млн під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина" – до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня поточного року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5ККУ", – повідомила вона.

Постолюк зауважила, що голова АМКУ наразі не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво у яких здійснює САП.

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що родина очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка за останні роки придбала нерухомість вартістю 70 млн грн у Києві та на заході країни.

При чому родичі Павла Кириленка не мали бізнесу і за останні чверть століття не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати, а частиною цього майна користується сам держпосадовець, хоча не вказує це в своїй декларації. Зокрема, йдеться про великий маєток, дві земельні ділянки, два кросовери, три квартири з паркомісцями в Києві та четверо апартаментів в Ужгороді