В Одесі повертаються до графіків відключення світла, у місті запрацювала половина електротранспорту
Енергетики змогли стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області – Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.
Крім того, на лінії виведено 50% рухомого складу міського електротранспорту.
Зазначається, що кількість годин зі світлом залежить від обʼєму енергоспоживання, тож енергетики закликають підприємців обмежити освітлення вивісок, фасадів та реклами, а побутових клієнтів – не використовувати енергоємні прилади одночасно та користуватися ними по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження.
Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.
