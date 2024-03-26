БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
96 0

В Одесі повертаються до графіків відключення світла, у місті запрацювала половина електротранспорту

енергетика,світло

Енергетики змогли стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області – Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

Крім того, на лінії виведено 50% рухомого складу міського електротранспорту.

Зазначається, що кількість годин зі світлом залежить від обʼєму енергоспоживання, тож енергетики закликають підприємців обмежити освітлення вивісок, фасадів та реклами, а побутових клієнтів – не використовувати енергоємні прилади одночасно та користуватися ними по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження.

Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

Автор: 

Одеса (944) електроенергія (4373)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 