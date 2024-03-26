В Одесі повертаються до графіків відключення світла, у місті запрацювала половина електротранспорту

Енергетики змогли стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області – Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

Крім того, на лінії виведено 50% рухомого складу міського електротранспорту.

Зазначається, що кількість годин зі світлом залежить від обʼєму енергоспоживання, тож енергетики закликають підприємців обмежити освітлення вивісок, фасадів та реклами, а побутових клієнтів – не використовувати енергоємні прилади одночасно та користуватися ними по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження.

Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.