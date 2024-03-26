БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Власникам Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini дозволили не платити податок на розкіш, – ЗМІ

ferrari,roma

У цьогорічному переліку автомобілів, власники яких мають сплачувати так званий податок на розкіш, немає деяких моделей та марок дорогих авто. Водночас є помилки, які можна використати як лазівку для несплати податку.

Про це пишуть журналісти Bihus.Info.

Перелік автомобілів, власники яких мають сплатити 25 тис. грн "податку на розкіш" щороку готує ДП "Держзовнішінформ". Цього року Міністерство економіки оприлюднило його у лютому.

"У ньому відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати у якості шпаринок для несплати податку", – зазначають журналісти.

Зокрема, у цей список взагалі не потрапили автівки марки Ferrari. Вони найдорожчі на українському авторинку. Дві SF90 2022-го року наразі продаються за $650 тис. і $800 тис. – дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce. Автівками цієї марки користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan помічали нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака.

Кондитерський дім останнього також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку.

Також у списку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які за ціновим критерієм мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім того, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті авто, які є в переліку. Так, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach.

Як відомо, транспортний податок – це сплата 25 тисяч гривень на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цьогоріч це близько 2,7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.

+27
Чергова порція зеленої сечі зЄбанатам межи очі...
26.03.2024 10:59 Відповісти
+23
Хто ж це такі?
Мабуть волонтери, що купують ці моделі для фронту?
26.03.2024 10:56 Відповісти
+15
слава Богу, а то я вже переживати почав....
26.03.2024 10:59 Відповісти
Дійсно, це ж не "Запорожці".
26.03.2024 11:14 Відповісти
Та да! Тут порадіти треба! Нехай навіть нпзначна, але наша радна частина українців стане зовсім трішки (відносно власних статків) багатшими! Можливо вони цього навіть не відчують, але все ж таки порадуємося (насправді ні) ща них! І втрата для б'юджету не надто суттєва, бо таких небагато (якихось пару мільйонів, на які купиш хіба що кілтка сотень дронів і менше десятка яхт). Зате атрати б' юджету компенсують мільйони інших українців.Підставлять так би мовити плече цій маленькій касті своїм коштом. Все одно їм не буде коли їздити на свохх б'юджетних машинках, бо низький рівень зарплати зробить їх моьілізованими, в той час, як щасливчики нч Ламборджіні отримають бронь. Ура! Здобули!
26.03.2024 11:56 Відповісти
И правильно! Платить налоги, страдать и воевать должны лохи - ну не царское это дело!
26.03.2024 12:56 Відповісти
а закон про мобілізацію, нічого не нагадує ??? Всі крім них і таких як вони. тут такаж муйня... перед законом всі рівні, але враховуючи потрібні поправки, дехто стає рівніши і це аж ніяк не простий українець. тому згадайте що казв дід Панас, підійміть руку о верху і швидко опустіть
26.03.2024 20:20 Відповісти
Хто ж це такі?
Мабуть волонтери, що купують ці моделі для фронту?
26.03.2024 10:56 Відповісти
куда скидати бало і донатити на армію????
26.03.2024 10:57 Відповісти
епоха бідності закінчилася - всі пересуваються на "дорогих" авто.....
26.03.2024 10:58 Відповісти
слава Богу, а то я вже переживати почав....
26.03.2024 10:59 Відповісти
Чергова порція зеленої сечі зЄбанатам межи очі...
26.03.2024 10:59 Відповісти
То ше шо. А от кацапська сеча дезорієнтує американських астронавтів у космосі! )))
Чекаю, коли якийсь шматок замерзлого кацапського гівна спричинить космічну катастрофу.

26.03.2024 12:46 Відповісти
А ви кажете що у українців немає грошів для захисту !
26.03.2024 10:59 Відповісти
Байден! Дай грошей! допоможи!!!
26.03.2024 11:00 Відповісти
США недоплатила "слугам" грошей, то роллсройси залишилися без прибутку?
26.03.2024 11:00 Відповісти
ЛуАЗ - ото розкіш!
26.03.2024 11:01 Відповісти
трьохкольосний дєцкій вєласіпєт - елітная роскошьь
26.03.2024 11:02 Відповісти
Тобто, оті самі ОСОБИ, що «мама любить скорость» з ВРУ ОПУ КМУ РНБОУ ОДА, можуть не хвилюватися, на запити, …а звідки гроші, Зін…??
26.03.2024 11:03 Відповісти
Вже побіг продавати свого п'ятнадцятирічного пижика!
Підкажіть, що краще взяти Rolls-Royce, Ferrari чи Lamborghini? 😆
26.03.2024 11:03 Відповісти
Залежно від потреб) Роллс більш комфортний і місткий, Фераррі і Ламба - більш швидкі і маневрені. Пального жруть приблизно однаково багато)
26.03.2024 12:26 Відповісти
Битий не битого везе.
... Жлобоеліта.
Пропоную використовувати цей термін для викладання ******** Історії України.
26.03.2024 11:04 Відповісти
Термін вже є.
"Бидлоеліта".
26.03.2024 11:09 Відповісти
Нах.жить. втакій. крані
26.03.2024 11:07 Відповісти
Перелік автомобілів, власники яких мають сплатити 25 тис. грн "податку на розкіш"

Цікаво, в цих авто бодай прикурювач можна купити за такі гроші?
26.03.2024 11:07 Відповісти
До речі лайфхак. Прикурювачі універсальні для всіх авто, тож купуємо китайський за 50 грн. і вже маємо гроші на податок 🤣
26.03.2024 11:15 Відповісти
Самий простий вихід - зробити новий перелік, а різницю, недоотриманий податок стягнути з відповідалтних осіб, що його складали. Але не якогось оператора! А підписанта. Немає грошей - конфіскувати його майно, та майно родичів. Можна й не саджати, щоб не витрачатись на утримання. Тілтки конфіскація й заборона обіймати державні посади довічно.

Доки грішма наказувати не почнуть - ніхріна не буде.
26.03.2024 11:08 Відповісти
Ну ви ж розумієте, як це було: якийсь головний спеціаліст склав повний список і поніс на візування. Всі хто візував викреслели свої авто, потім всі хто погоджував, схвалював і т.д.
От і "просів" той списочок. Усушка, утряска... Давно відомі речі 😉
26.03.2024 11:18 Відповісти
Тому ж я й написала - самих виконавців не чіпати, тільки підписантів. Бо ці дуже ******* цапів відбувайлів замість себе підсовують. Отримують захмарні зарплати та додаткове утримання - то нехай й відповілальність по повній несуть. Бо в нас тільки немовляти та сліпоглухонімі не в курсах, які автівки, маєтки та квартири деякий прошарок суспільства має.

Взагалі, якщо створюються постійні реєстри, бази - то повинний бути якійсь захист від дурнів та корупціонерів - щоб при формуванні виборки/звіту з реєстру за заданими параметрами неможна було переводити в будь який інший формат та редагувати. І підписувати електронним ключем, як у клієнтбанку. Ну й по реєстру виставляти рахунки. Або не паритись зовсім. Зробити додаткові опції в Портмоне, ЦКС, електронних кабінетах банків. Тоді корупційна складова виключається, відповідальність несуть власники. Як за комуналку))
26.03.2024 11:32 Відповісти
Самий простий вихід - не робити ніякі переліки, а користуватися таблицями митниці для розмитнення - там є УСІ ******* АВТО з орієнтовними цінами!
27.03.2024 09:21 Відповісти
Ну а що ви хотіли? Прийшла молодь під бронь. Навіть писати не вміють правильно. Але держслужбовці.
26.03.2024 11:10 Відповісти
А Кулеба глотку собі рве - дайте того дайте цього, "Patriot". А "патріоти" в нього на таких авто роз'єзжають, що кожна коштує сотні дронів.
26.03.2024 11:12 Відповісти
Розкіш це маршрутка та метро...
26.03.2024 11:16 Відповісти
Ну як, під час війни таке може бути? Волонтерів, справжніх, обдирають, а власників елітних авто - нізя, бо ето другоє.
26.03.2024 11:16 Відповісти
Так було у всі часи, під час війни зростає попит на предмети розкоші
26.03.2024 11:22 Відповісти
Трускавецкая школа менеджмента - она такая....
26.03.2024 11:26 Відповісти
А за що там платить? ******** якісь дешеві...
26.03.2024 11:29 Відповісти
Ну що, придур.и, зрозуміли за чий "Кінець епохи бідності" ви гАлАсували?
Власники Rolls-Royce, Ferrari й Lamborghini цьогоріч не платитимуть податку на розкіш

26.03.2024 11:29 Відповісти
Ну так слуги ж закон прописували. Слуги ж служать, а як ви думали? ТамА все для людей, а прості це населення...
26.03.2024 11:38 Відповісти
Зато в якомусь незаконопроекті хочуть щоб тцк мало право забирати авто якщо дві однакового класу .
26.03.2024 11:38 Відповісти
А скільки їх реально в Україні? Думаю що не так багато. Навіть багатії купують щось більш функціональне, а не весь оцей колекційний пил в очі.
26.03.2024 11:39 Відповісти
А чим вам Maybach не функціональний?
26.03.2024 20:53 Відповісти
правильно!! хай фоп'и доплачують!! а "гаспод", тобто, перепрошую, "слуг" не чіпайте...
26.03.2024 11:44 Відповісти
Ахаха, лох73% - ти задоволений кінцем епохи бідності?!
26.03.2024 11:48 Відповісти
Помилки бл*1№! Навіть якщо це помилки, чи буде звільнено тих чиновників, що їх припустились? Може їх хоч премії позбавлять? Чи хоча б вибачаться перед народом? Риторичні питання, чи не так?
26.03.2024 12:04 Відповісти
Кінець епохи бідності, нарешті! Ви це зробили разом
26.03.2024 12:30 Відповісти
25-річний мільйонер Олександр Слобоженко мабуть продав свій Ferrari та задонатив на ЗСУ, а сам став у стрій 3-ї штурмової? Чи шось пішло не так?
26.03.2024 12:32 Відповісти
хєрмаки вже країв не бачать, зовсім страх втратили, можливо вже до ростова зібрались, бидло коломоцько-махметівське
26.03.2024 12:50 Відповісти
і що...все неначасі 3.14дити та вішати усю цю мразоту???
26.03.2024 12:53 Відповісти
За ці ВИПАДКОВІ опечатки сплачено сповна.
Хоча для цих сук 25 тис грн. - це гроші на корм для собаки.
Чи 1-2 обіди в ресторані.
26.03.2024 13:00 Відповісти
Нарещті зрозумів, чому Порошенко - "жадний". Ні тобі Ролс-Ройса, ні Ламборджині, ні Феррарі. А якийсь кондитер Вацак - справжній меценат. Скільки дорогих автомобілів скупив!
26.03.2024 13:01 Відповісти
Думаю,що це глибокий задум)Начиняєш ламборджіні вибухівкою,розганяється симертник тим асфальтом,перед тим востаннє наївшись шашликів,і в купу окупантів..))
26.03.2024 13:08 Відповісти
"Такі машини дуже дорогі в обслуговуванні та витрачають чимало найдорожчого пального, відтак, розуміємо, що у власників і без того чимало витрат, а додатковий податок буде для них важким тягарем. Ми довго вагалися що краще - призначити їм субсидії чи звільнити від податку і вирішили обрати останній варіант". - Міністерство економіки України.
26.03.2024 13:09 Відповісти
от і добре, на євробляху більше залишиться
26.03.2024 13:39 Відповісти
зелене шобло замість менше красти дивиться, з кого б ще стягнути якісь податки.

з такими масштабами жодних платників податків не вистачить.
26.03.2024 13:50 Відповісти
шах і мат, пересічні!

а хто буде варнякати - тому повісточку
26.03.2024 14:33 Відповісти
Зелені черті під себе поправки і закони пишуть
26.03.2024 16:10 Відповісти
нІЩЕБРОДИ наскільки мєлочна ця гівноеліта. хай дурничку аби на халяву.
26.03.2024 17:04 Відповісти
******* зелена влада, як вона вже дістала! Який другий термін? Вони всі ще за перший не відсиділи...
26.03.2024 18:27 Відповісти
скажу по кацапськи - ОХ*ЇЛИ С*КИ вкрай.
Нажаль в народу України немає бажання вбивати олігархів і зрадників України, вони цим користуються....
26.03.2024 19:58 Відповісти
25 тисяч гривень на рік... то якихось 580 євро на рік оце й@бана жлоботня, оце Шпанський сором да прачка Галя у Відні більше за проїзний на автобус платить
26.03.2024 20:05 Відповісти
Зелені цапи!
26.03.2024 20:49 Відповісти
Щось мені підказує, що цю наволоч треба голою лупою на кол садити.
26.03.2024 23:23 Відповісти
підараси, сер!
27.03.2024 09:38 Відповісти

