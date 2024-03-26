Власникам Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini дозволили не платити податок на розкіш, – ЗМІ

У цьогорічному переліку автомобілів, власники яких мають сплачувати так званий податок на розкіш, немає деяких моделей та марок дорогих авто. Водночас є помилки, які можна використати як лазівку для несплати податку.

Про це пишуть журналісти Bihus.Info.

Перелік автомобілів, власники яких мають сплатити 25 тис. грн "податку на розкіш" щороку готує ДП "Держзовнішінформ". Цього року Міністерство економіки оприлюднило його у лютому.

"У ньому відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати у якості шпаринок для несплати податку", – зазначають журналісти.

Зокрема, у цей список взагалі не потрапили автівки марки Ferrari. Вони найдорожчі на українському авторинку. Дві SF90 2022-го року наразі продаються за $650 тис. і $800 тис. – дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce. Автівками цієї марки користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan помічали нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака.

Кондитерський дім останнього також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку.

Також у списку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які за ціновим критерієм мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім того, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті авто, які є в переліку. Так, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach.

Як відомо, транспортний податок – це сплата 25 тисяч гривень на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цьогоріч це близько 2,7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.