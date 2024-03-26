Російські нафтові компанії почали розпродувати запаси бензину після ударів безпілотників по НПЗ
Російські нафтові компанії почали розпродувати запаси бензину після масових атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ), які призвели до зменшення виробництва пального.
Виробництво бензину у РФ за тиждень 13-19 березня впало на 3,9% до попереднього тижня і виявилося на 5,2% меншим плану, становивши 779,4 тис. тонн (111,3 тис. тонн на добу), повідомляє enkorr із посиланням на дані джерел російського видання "Коммерсант".
Мінімальний обсяг виробництва бензину у РФ зафіксовано 18 березня – 104,7 тис. тонн на добу. Це перший тиждень, коли на обсязі виробництва бензину позначилися атаки безпілотників на НПЗ у Нижньому Новгороді, Рязані та Сизрані.
Водночас, попри падіння виробництва, нафтові компанії збільшили постачання бензину на внутрішній ринок на 0,3% – до 794,2 тис. тонн, переважно за рахунок запасів на НПЗ і нафтобазах.
Внаслідок цього запаси за тиждень зменшилися на 1,5% (25,5 тис. тонн). Загалом вони становлять майже 2 млн тонн. Завдяки запровадженню з 1 березня заборони на експорт бензину з РФ його запаси все ще на 153 тис. тонн вищі, ніж рік тому.
Що відомо проудари України по російським НПЗ
За даними Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.
Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.
Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.
У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.
13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.
Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.
У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.
У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.
Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.
Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.
