Прибуток "Газпрому" падає другий рік поспіль, виторг зменшився торік на третину

Чистий прибуток російського ПАТ "Газпром" за підсумками 2023 року зменшився до 695,57 млрд рублів.

За даними звітності російського газового монополіста, прибуток "Газпрому" падає другий рік підряд – у 2022 році він становив 747,25 млрд рублів після рекордного показника на рівні 2,68 трильйона рублів у 2021 році, передає російський Інтерфакс.

Виторг "Газпрому" минулого року впав ще більше – одразу на 30%: до 5,62 трлн рублів з 7,98 трлн рублів у 2022 році.

Ці дані відображають результати газового бізнесу "Газпрому" і не включають нафтовий, енергетичний та енергетичний сегменти, які будуть відображені у консолідованій звітності групи.

"Газпром" втратив ринок Європи

Як повідомлялося, за офіційними даними російського уряду, експорт російського газу трубопроводами у 2023 році впав ще на 29,9% – до 99,6 мільярда кубометрів.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт російського газу трубопроводами впав удвічі. Так, у 2021 році експорт російського газу трубопроводами становив 206,8 млрд куб. м, у 2022 році – 142,1 млрд кубометрів.

За оцінками Reuters, експорт газу "Газпромом" до Європи через Україну та "Турецький потік" у 2023 році впав ще на 55,6% – з 63,8 млрд до 28,3 мільярда кубометрів. П’ять років тому він сягав 180 млрд кубометрів.

Експорт "Газпрому" до країн далекого зарубіжжя, включаючи Китай та Туреччину, у 2022 році впав майже на 46% – до 100,9 мільярда кубометрів. У 2023 році обсяги експорту знизилися до близько 70 мільярдів кубометрів, зокрема близько 22,5 мільярдів кубометрів транспортовано до Китаю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку Росія припинила постачати газ низці покупців у Європі, вимагаючи оплати у рублях. Згодом "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.