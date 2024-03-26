"Державний оператор тилу" зекономив 320 мільйонів на закупівлі води для військових

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони уклав договори на постачання води для українських військових. Економія за квартал складе понад 230 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ у Facebook.

Зазначається, що переможцями тендерів стали ПрАТ "Оболонь" та ТОВ "Аквапласт". Із ними укладено договори на 410 млн грн.

"Закупівля відбулась у системі Prozorro. Завдяки конкуренції вдалося закупити воду в середньому за 3,46 грн за літр, що на 39% дешевше, ніж у договорах до початку роботи ДОТ. За квартал економія сягне понад 233 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Строк дії договорів становить три місяці. Постачання розпочнеться з 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" Міністерства оборони покращив вимоги до якості товарів трьох категорій продуктів.