Угорщина не продовжуватиме заборону на імпорт меду з України. Хочуть заробити на перепродажі

Угорщина не продовжуватиме дію заборони на імпорт меду з України, незважаючи на вимоги місцевих виробників, які стверджували, що дешевий мед з України призвів до падіння цін на місцевому ринку та загрожує їх бізнесу.

Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, передає Reuters.

Посадовець визнав, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли настільки, як на це сподівалися місцеві бджолярі.

Водночас заборона на імпорт українського меду завдала шкоди компаніям, які його упаковували та експортували далі до ЄС, зазначив угорський міністр. За його словами, місцевим експортерам потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати контракти. Тому 19 лютого заборону на імпорт меду з України скасували, що викликало протести місцевих пасічників.

"Оскільки закриття (заборона) більше не могла підтримувати інтереси угорських бджолярів, вона не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем... тому нам довелося знову відкрити наш ринок", – сказав Надь.

Він додав, що уряд Угорщини не планує повторно забороняти імпорт меду з України.

Найбільшими експортерами меду до ЄС є Китай та Україна. На український продукт припадало 25% імпорту меду до ЄС у січні-серпні 2023 року, свідчать дані Єврокомісії.

Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна не скасує односторонню заборону на імпорт низки українських агротоварів доти, доки не буде введено обмежень на загальноєвропейському рівні.

Як відомо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української аграрної продукції, Угорщина після 15 вересня 2023 року вирішила запровадити односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів.

Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру.