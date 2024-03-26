БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Угорщина не продовжуватиме заборону на імпорт меду з України. Хочуть заробити на перепродажі

надь,іштван

Угорщина не продовжуватиме дію заборони на імпорт меду з України, незважаючи на вимоги місцевих виробників, які стверджували, що дешевий мед з України призвів до падіння цін на місцевому ринку та загрожує їх бізнесу.

Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, передає Reuters.

Посадовець визнав, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли настільки, як на це сподівалися місцеві бджолярі.

Водночас заборона на імпорт українського меду завдала шкоди компаніям, які його упаковували та експортували далі до ЄС, зазначив угорський міністр. За його словами, місцевим експортерам потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати контракти. Тому 19 лютого заборону на імпорт меду з України скасували, що викликало протести місцевих пасічників.

"Оскільки закриття (заборона) більше не могла підтримувати інтереси угорських бджолярів, вона не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем... тому нам довелося знову відкрити наш ринок", – сказав Надь.

Він додав, що уряд Угорщини не планує повторно забороняти імпорт меду з України.

Найбільшими експортерами меду до ЄС є Китай та Україна. На український продукт припадало 25% імпорту меду до ЄС у січні-серпні 2023 року, свідчать дані Єврокомісії.

Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна не скасує односторонню заборону на імпорт низки українських агротоварів доти, доки не буде введено обмежень на загальноєвропейському рівні.

Як відомо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української аграрної продукції, Угорщина після 15 вересня 2023 року вирішила запровадити односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів.

Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру. 

Автор: 

Угорщина (573) імпорт (2439) мед (14)
Топ коментарі
+6
Що, хочеться своїм угорськім їб.лом українського меду зачерпнуть
показати весь коментар
26.03.2024 15:13 Відповісти
+4
як на Угорщину бочку меду відправити? Ложку дьогтю теж потрібно не забути......
показати весь коментар
26.03.2024 15:10 Відповісти
+3
Ну то ж чому наші бариги перепродують сировину, а не готовий продукт?! Чи то найпростіше і найвигідніше. Фасування і пакування то ж також робота. А так скупив-продав і все, ніяких проблем... Наш мед за якістю один з найкращих, китайському до нього дуже далеко, але ж все як в нас - продаємо зерно, а не макарони, чавунні болванки, а не металеві вироби, мед в бочках. а не в симпатичних баночках...
Чого бідне? Бо дурне.
Чого дурне? Бо бідне...
показати весь коментар
26.03.2024 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Словами старої шкапи: "Дебіли, ***"
показати весь коментар
26.03.2024 14:57 Відповісти
Таке враження, що розлити і упакувати мед набагато складніше, ніж завести пасіку, утримувати бджоли, їх доглядати, збирати мед... То ж так просто, а от в тару запакувати, то супер як складно...
показати весь коментар
26.03.2024 15:05 Відповісти
Переробщики завжди більше заробляють чим виробники агропродукції але найбільше мають доходу торгові мережі в цьому ланцюгу до споживача
показати весь коментар
26.03.2024 15:15 Відповісти
Ну то ж чому наші бариги перепродують сировину, а не готовий продукт?! Чи то найпростіше і найвигідніше. Фасування і пакування то ж також робота. А так скупив-продав і все, ніяких проблем... Наш мед за якістю один з найкращих, китайському до нього дуже далеко, але ж все як в нас - продаємо зерно, а не макарони, чавунні болванки, а не металеві вироби, мед в бочках. а не в симпатичних баночках...
Чого бідне? Бо дурне.
Чого дурне? Бо бідне...
показати весь коментар
26.03.2024 15:21 Відповісти
Бо "бариги" працюють в інших галузях. А тут - пасічники, поважні українські дядьки. Які ніколи ніхріна не вміли робити, як і те бидло, що отримало паї на початку 90-х... і завалило колгоспи, а тепер радо здає паї в оренду "баригам"))) Чекайте своїх косюків, герег і порошенків, яких ви люто ненавидите, або здавайте иадярамси ляхам свій мед за копійки, "мудрий український народе")))
показати весь коментар
26.03.2024 18:44 Відповісти
Мадярам і ляхам
показати весь коментар
26.03.2024 18:45 Відповісти
Пасічники, які ніхрена не вміють робити?! А мед звідки береться? Чи ти вважаєш, що пасічник ще й переробкою, фасуванням і маркетингом мають займатись? А фермери, напевно, і зерно експортувати? А так не буває! Кожен має своєю справою займатись, а для того й держава існує, влада. А якщо дядько має і пасікою займатись і маркетингом, то вже херня якась колгоспна виходить. Хоча, навіть в ті дикі часи такої херні не було. Мають бути ті, що хліб вирощують чи мед збирають, і ті, хто переробкою і продажем займається.
До речі, то від вчорашнього в тебе, чи то хронічне?
показати весь коментар
26.03.2024 18:53 Відповісти
як на Угорщину бочку меду відправити? Ложку дьогтю теж потрібно не забути......
показати весь коментар
26.03.2024 15:10 Відповісти
Що, хочеться своїм угорськім їб.лом українського меду зачерпнуть
показати весь коментар
26.03.2024 15:13 Відповісти
поляки мабуть перепродують рашистську агропродукцію.блокуючи українську.****** угорські вирішили також підзаробити на українському меді перепродуючи його в ЄС ,як мед від угорськи прорашистських трутнів
показати весь коментар
26.03.2024 15:18 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 15:36 Відповісти
Якщо об'єми великі і можна заробити - то чхати на місцевих - - це так по угорські… підставляти сраку у слушний момент….
показати весь коментар
26.03.2024 15:39 Відповісти
Читаючи цю новину, десь завили підри, що підтримують польське блокування українського агроекспорту
показати весь коментар
26.03.2024 17:31 Відповісти
І шо далі? Український виробник як отримував 1(ОДИН) сук@ долар за кг меду, так і буде отримувати. Витрати на виробництво зросли в рази, а місцевий перекуп дасть тобі ВАН ДОЛЯР. Ну заробить собі копієчку, угорський перекуп заробить, німецький...а український пасічник смоктатиме піпірку
показати весь коментар
26.03.2024 18:08 Відповісти
Якщо українські пасічники такі тупі, що не можуть колективно щось зробити для власного експорту, то і один долар за кіло меду для них дофіга)))
показати весь коментар
26.03.2024 18:48 Відповісти
Що заважає пересічним українцям купляти мед по 1.5 долара за кило? Невже його море ?
показати весь коментар
27.03.2024 06:16 Відповісти
А ларчик просто открывается. Вы думаете, шо мадьяры упаковывая украинский мед ставят на упаковке "Произведено в Украине"? Х*й то правда, тогда бы надо было провести тьму анализов, получить купу экспертиз и т.д. и т.п. Они делают проще так, как делают макаронники много лет - фирмы производители меда скупают наш мед и упаковывают в свои упаковки и ставят " Іtaliano al cento per cento" под своими лейбами. Так же с олиею и многим другим.
показати весь коментар
26.03.2024 18:18 Відповісти
Я вам больше скажу,даже китаезы покупают наш мед,купажируют со своим ГФС и отправляют в ту же Европу как свой
показати весь коментар
26.03.2024 19:29 Відповісти
Най їх бджоли покусають!
показати весь коментар
26.03.2024 20:44 Відповісти
В Украине не нашлось никого кто мог бы по банкам мед разлить? Вот это да. Я помню десятилетия назад видел две ЖД цистерны в Киеве, написано было "мед".
показати весь коментар
27.03.2024 06:02 Відповісти
А я б їм не продавав.
показати весь коментар
27.03.2024 10:31 Відповісти
За що боролися - на те й напоролися. Молдавани із забороною соняшника, мадяри - з медом. Таке ж "ломиться" ляхам з українським збіжжям. Свого хліба у них немає, європейська халява скоро закінчиться. Проситимуть українського: варто би показати їм плакати з висипаним хлібом на коліях. Мерзотники.
показати весь коментар
27.03.2024 12:48 Відповісти

