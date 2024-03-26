БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
425 0

Шоколад подорожчає: Ціни на какао-боби вперше перевищили $10 тисяч за тонну (оновлено)

какао,какао-бобы

Котирування ф’ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції. Ціни вперше перевищили $10 тис. за тонну.

Травневі ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку під час торгів у вівторок подорожчали на 3,9% і досягли до $10 030 за тонну, передає Інтерфакс-Україна. 

Із початку року котирування підскочили у 2,4 раза, за останні п'ять сесій – більш ніж на 20%.

Ціни на какао-боби зростають через поганий урожай у західноафриканських країнах, що штовхає ринки до дефіциту, зазначає Bloomberg.

Крім занепокоєння з приводу дефіциту фізичних поставок, тиск на ринок також спричиняє ситуація на фінансовому ринку.

Ціни на какао теж зросли вдвічі з початку січня. Водночас акції виробників шоколаду, включаючи Hershey Co., Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. і Mondelez International Inc., падають. Вищі витрати на какао негативно впливають на прибутки виробників шоколаду, змушують їх перекладати витрати на споживачів, або продавати продукти меншої ваги або з меншим вмістом шоколаду.

Автор: 

кава (66) ціни (3721) шоколад (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 