Шоколад подорожчає: Ціни на какао-боби вперше перевищили $10 тисяч за тонну (оновлено)

Котирування ф’ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції. Ціни вперше перевищили $10 тис. за тонну.

Травневі ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку під час торгів у вівторок подорожчали на 3,9% і досягли до $10 030 за тонну, передає Інтерфакс-Україна.

Із початку року котирування підскочили у 2,4 раза, за останні п'ять сесій – більш ніж на 20%.





Ціни на какао-боби зростають через поганий урожай у західноафриканських країнах, що штовхає ринки до дефіциту, зазначає Bloomberg.

Крім занепокоєння з приводу дефіциту фізичних поставок, тиск на ринок також спричиняє ситуація на фінансовому ринку.

Ціни на какао теж зросли вдвічі з початку січня. Водночас акції виробників шоколаду, включаючи Hershey Co., Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. і Mondelez International Inc., падають. Вищі витрати на какао негативно впливають на прибутки виробників шоколаду, змушують їх перекладати витрати на споживачів, або продавати продукти меншої ваги або з меншим вмістом шоколаду.