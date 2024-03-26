На Сумщині пом’якшили обмеження на продаж алкоголю. До цього його можна було купити лише у вихідні
У Сумській області пом’якшують обмеження на продаж алкогольних напоїв.
Про це йдеться у спільному наказі голови обласної адміністрації Володимира Артюха і командира оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитра Красильникова від 25 березня, передає liga.net.
Як відомо, із березня 2022 року на території області торгівля алкоголем по буднях була заборонена. Відтепер заборона діятиме щодня, але в нічні години – з 21:00 до 8:00 години.
На територіях можливих або активних бойових дій діятимуть жорсткіші обмеження:
- у будні з 11:00 до 19:00 дозволяється продавати слабоалкогольні напої, вино та пиво в магазинах і кафетеріях;
- у вихідні з 11:00 до 19:00 дозволяється продавати усі алкогольні напої в магазинах і кафетеріях;
- протягом тижня з 11:00 до 21:00 дозволяється продавати алкоголь у закладах ресторанного господарства (крім кафетеріїв).
Водночас у п'ятикілометровій прикордонні зоні дозволено продавати тільки слабоалкогольні напої, вина та пиво з 11:00 до 19:00 години.
Продаж алкоголю військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань, а також громадянам із наявними ознаками належності до військових формувань (елементами військової форми одягу, знаками розрізнення) заборонено.
