"Інтерпайп" розробив понад 210 нових видів трубної продукції для ринку ЄС

Українська промислова компанія "Інтерпайп" упродовж двох останніх років освоїла виробництво понад 210 нових видів трубної продукції для споживачів у ЄС.

Про це перший заступник генерального директора компанії Денис Морозов розповів під час Саміту експортерів, передає портал UAprom.

"Ключовий фактор – це наш R&D: розробка, освоєння та виробництво нових видів трубної продукції. Адже усі ці ринкові ніші – це, по суті, унікальні продукти, які "Інтерпайп" до цього не виробляв. Чому? Тому що ми були обмежені квотою, ми її вибирали і не мали стимулу робити щось більше. Вже на сьогодні, упродовж двох років, "Інтерпайп" освоїв для європейського ринку більш ніж 210 нових продуктів. Для порівнянні: до цього за 5 років ми опанували 30 нових продуктів", – розповів Морозов.

Він зауважив, що для освоєння нових продуктів потрібно було знайти нових інженерів, які могли б це робити, адже це непросте завдання.

"Ми змогли розкрити потенціал наших інженерів, а також до нас приєдналися кваліфіковані фахівці з підприємств, які були закриті. І якщо говорити в цілому усі ці інвестиції вже окупилися", – зазначив топменеджер компанії.

Він уточнив, що "Інтерпайп" розпочав розробку 355 нових видів трубної продукції, з них більш ніж 200 вже дійшли до стадії промислового виробництва, а 160 позицій вже повністю окупилися.

Морозов додав, ще одним вагомим фактором, який підвищує конкурентоздатність "Інтерпайпу" в Європі, є "зелений", побудований з нуля електрометалургійний завод, що відповідає філософії Green Deal.

"Завдяки цьому "Інтерпайп" має кращу пропозицію для європейських споживачів, аніж місцеві виробники. Якщо ще кілька років тому основними вимогами були технічний аудит та фінансова надійність, то тепер все частіше компанія отримує запити на проведення екологічного аудиту. Зараз в Європі є мейнстрімом "зелена" сталь, "зелені" труби, і ми можемо пропонувати клієнтам таку продукцію", – пояснив заступник гендиректора "Інтерпайпу".