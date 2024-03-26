Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 27 березня, на рівні 39,3430 грн/$, порівняно з 39,2298 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 20 копійок – до 42,6911 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній зафіксовано напередодні.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.