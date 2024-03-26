БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Гривня впала до нового рекорду

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 27 березня, на рівні 39,3430 грн/$, порівняно з 39,2298 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 20 копійок – до 42,6911 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній зафіксовано напередодні.

Курс гривні на 27 березня впав до нового історичного мінімуму до долара США та євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2343) гривня (1663) курс (1618) НБУ (9584) обмін валюти (812)
ну йщо з того!:
єрмак отримує фуфлі та останнфм часом
індійські рупіі...те що є у фуйла
26.03.2024 16:19 Відповісти
Газ вона кому треба
26.03.2024 16:33 Відповісти
Гривня не дивиться телемарафон!
26.03.2024 17:02 Відповісти
Вспоминается какая истерика была у Зеленского ,когда при премьер министре Гончуруке падала гривня.Любые объяснения этому, кого бы там ни было, он не принимал.
26.03.2024 17:26 Відповісти
то не встигли ми офігєнно проіндексовану пензію отримати, а вона вже вдвічі менша старої.
коли доляр був по вісім, а пензія 800, то було сто долярів, а нині 2725 грн - це шийісят... а ше ж ціни в прив'язці до валюти виросли втричі а то й вчетверо на найбільш затребувані продукти - хліб, крупи, цукор, борошно, олія, яйці, молоко.. мнясо їмо коли хтось пригостить, а такого давно не було.
26.03.2024 18:08 Відповісти
а нех було курс цвяхами до забору бити -бо з часом або цвяхи проржавіють або вітром здує...
а взагалом все правильно..
26.03.2024 18:10 Відповісти
Не совсем, можно остаться без критического импорта.
26.03.2024 19:41 Відповісти
Казали: буде війна, буде долар по 45, дивіться - нічого цього немає(с)
27.03.2024 10:44 Відповісти
Зєлєнскій виділив майже 600 мільйонів гривень на https://bastion.tv/zelenskij-vidiliv-majzhe-600-miljoniv-griven-na-zelemarafon_n61645 ЗелеМарафон
27.03.2024 11:05 Відповісти

