Україна приєдналася до міжнародної платформи для захисту авторських прав в інтернеті

Україна приєдналася до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі сайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, відомство ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку веб-сайтів, що викликають занепокоєння стосовно дотримання прав інтелектуальної власності.

Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO ALERT країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі.

Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення сайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких сайтів.

"Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави-члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про веб-сайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Україна – п’ятнадцята країна, що приєдналася до ініціативи WIPO.

Що таке платфрма WIPO

WIPO ALERT Database – це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн-платформа, на яку Уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про сайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.