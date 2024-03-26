Латвійська airBaltic хоче відновити польоти до Києва, Львова та Одеси. Але є умова

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic готова відновити регулярні авіарейси до Києва, Львова та Одеси, коли це буде безпечно.

Про це компанія повідомила у соціальній мережі X за підсумками візиту виконавчого директора AirBaltic Мартіна Гауса до Києва.

"AirBaltic висловила готовність відновити польоти в/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, коли це буде безпечно", – йдеться у повідомленні AirBaltic.

Під час візиту до Києва її виконавчий директор Мартін Гаус зустрівся з віцепрем'єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та гендиректором міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським.

Як повідомлялося, під час зустрічі Кубраков висловив сподівання, що латвійська авіакомпанія airBaltic однією з перших повернеться в Україну.

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) з'єднує Балтійський регіон із більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. У флоті AirBaltic 47 літаків Airbus A220-300. З 2019 року виконувала польоти з аеропортів "Бориспіль" та "Львів". Літак компанії airBaltic останнім залишив "Бориспіль" у лютому 2022 року перед закриттям повітряного простору.

Головним акціонером авіакомпанії є Латвійська держава, якій належать 97,97% акцій.

Що відомо про відновлення авіасполучення з Україною

Як повідомлялося, Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Європейського Союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також тривають консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.

Детальніше про можливості відновлення авіасполучення читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни".