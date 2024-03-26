Штрафи за невикористання РРО: Обсяги легальної торгівлі збільшилися на третину

Унаслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання обсяги торгівлі збільшилися в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на третину за низкою показників.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Так, за його даними, збільшилися наступні показники:

розрахункові операції (в гривні) – плюс 38,2%,

загальна кількість чеків – плюс 37,3%,



нарахування ПДВ – плюс 42,8%.

"Однак, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі. Вчергове закликаю торгівців видавати чеки, а споживачів повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку податкову на чат-бот або мене особисто", – закликав Гетманцев.

Особливості використання РРО

Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

Як повідомлялося, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.