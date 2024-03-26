Кабінет пацієнта та послуги для ветеранів: Федоров анонсував нові сервіси у "Дії"

У застосунку "Дія" вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів.

Про це віцепремʼєр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, передає українська редакція Forbes.

"У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в "Дії". Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі", – сказав віцепремʼєр.

Він також нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн.

"Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки "Дії", – зазначив Федоров.

Окрім цього, незабаром у застосунку може зʼявитися можливість розмитнення авто.

"Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт", – зазначив Федоров.

Також Мінцифри працює над запуском послуг для ветеранів у "Дії".

"Послуги для ветеранів – ми над цим активно працюємо… і "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо", – запевнив очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, цього тижня у застосунку "Дія" зʼявилися освітні документи – дипломи та шкільні атестати.

Загалом у застосунку доступні понад 30 сервісів і 14 документів, а кількість унікальних користувачів за минулий рік зросла до більше ніж 20 млн.