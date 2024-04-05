Резерви Нацбанку зросли за місяць на $7 мільярдів і оновили історичний рекорд
Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд. Це новий історичний рекорд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $9,31 млрд. З цієї суми:
- $4,9 млрд – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
- $1,62 млрд – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
- $1,47 млрд – від Канади;
- $880,7 млн – від МВФ;
- $286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
- $32,4 млн – грантові кошти від Сербії.
Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:
- $275,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $52,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $35,4 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.
Крім того, Нацбанк у березні продав на валютному ринку $1,81 млрд та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1,78 млрд.
До того ж на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.
Як повідомлялося, станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $37,05 млрд, у лютому вони зменшилися на 3,8% або на $1,47 млрд.
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Ничего не забыл? Из самого необходимого на сегодня?
Україні дали в борг, а борги потрібно повертати і з процентами.
https://biz.censor.net/news/3481375/ukrayina_otrymala_15_milyarda_kredytu_vid_yaponiyi_ta_velykoyi_brytaniyi_cherez_svitovyyi_bank
https://biz.censor.net/news/3478299/ukrayina_pidpysala_ugodu_dlya_otrymannya_6_milyardiv_yevro_vid_yes
Гроші не наші.
Про які рекорди мова