Резерви Нацбанку зросли за місяць на $7 мільярдів і оновили історичний рекорд

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд. Це новий історичний рекорд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $9,31 млрд. З цієї суми:

$4,9 млрд – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

$1,62 млрд – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

$1,47 млрд – від Канади;

$880,7 млн – від МВФ;

$286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$32,4 млн – грантові кошти від Сербії.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:

$275,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$52,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$35,4 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.

Крім того, Нацбанк у березні продав на валютному ринку $1,81 млрд та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1,78 млрд.

До того ж на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $37,05 млрд, у лютому вони зменшилися на 3,8% або на $1,47 млрд.