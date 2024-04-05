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Новини
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Резерви Нацбанку зросли за місяць на $7 мільярдів і оновили історичний рекорд

золотовалютные,резервы,резерви,золотовалютні

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд. Це новий історичний рекорд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $9,31 млрд. З цієї суми:

  • $4,9 млрд – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
  • $1,62 млрд – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
  • $1,47 млрд – від Канади;
  • $880,7 млн – від МВФ;
  • $286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $32,4 млн – грантові кошти від Сербії.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:

  • $275,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $52,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $35,4 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.

Крім того, Нацбанк у березні продав на валютному ринку $1,81 млрд та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1,78 млрд.

До того ж на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $37,05 млрд, у лютому вони зменшилися на 3,8% або на $1,47 млрд.

Автор: 

НБУ (9265) золотовалютний резерв (248)


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Топ коментарі
+7
Куда бы их потратить?
1. Яйца по 17 гривен.
2. Сковородки по 600 тыс. грн.
3. Молоточки для барабанов.
4. Стадион на фронте.
5. Дороги в прифронтовой зоне.
6. Трасса для биатлона.
7. Трамвай в Мариуполе.
8. Финансирование ЗАЭС.
9. Марафон.
10. Реклама.
11. Экспедиция в Антарктиду.
Ничего не забыл? Из самого необходимого на сегодня?
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05.04.2024 14:20
+4
Странно то что во время войны хвастаемся рекордными золотовалютными резервами а в ето время у нас не хватает денег на оружие, на ППО, а волонтеры собирают с народа по копейке на дроны и остальную технику.
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05.04.2024 15:08
+2
коли роблять такі голосні заяви про якісь захмарні досягнення, то як казав Попандопуло,- ми за крок від великого шухера
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05.04.2024 15:20
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05.04.2024 14:17 Відповісти
Куда бы их потратить?
1. Яйца по 17 гривен.
2. Сковородки по 600 тыс. грн.
3. Молоточки для барабанов.
4. Стадион на фронте.
5. Дороги в прифронтовой зоне.
6. Трасса для биатлона.
7. Трамвай в Мариуполе.
8. Финансирование ЗАЭС.
9. Марафон.
10. Реклама.
11. Экспедиция в Антарктиду.
Ничего не забыл? Из самого необходимого на сегодня?
показати весь коментар
05.04.2024 14:20 Відповісти
Бомбосховищ на кругленьку суму, яких не існує, або мер якогось маленького міста , 140 млн.гр, на супер бомобосховище!!! Ну і т.п.!!!
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05.04.2024 15:12 Відповісти
Странно то что во время войны хвастаемся рекордными золотовалютными резервами а в ето время у нас не хватает денег на оружие, на ППО, а волонтеры собирают с народа по копейке на дроны и остальную технику.
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05.04.2024 15:08 Відповісти
Ну і який це рокорд??? Як би Україна заробила і поклала в банк, так це одне, але зараз коли нам допомогає весь світ про це говорити не треба, бо потім зЄлєпукін перепише на себе цю "перемогу", грошову!!!
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05.04.2024 15:15 Відповісти
Это не помощь, это кредиты. Их разворуют, а нам отдавать.
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05.04.2024 16:12 Відповісти
У тебя VPN отклеялся
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05.04.2024 22:33 Відповісти
Не отклеился, а наклеился.
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06.04.2024 00:12 Відповісти
Економіка розвалена. Заводи і фабрики стоять. Електроенергії на всіх уже не вистачає , зимою повний піпєц буде.
Україні дали в борг, а борги потрібно повертати і з процентами.
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05.04.2024 21:16 Відповісти
В общих чертах все верно
https://biz.censor.net/news/3481375/ukrayina_otrymala_15_milyarda_kredytu_vid_yaponiyi_ta_velykoyi_brytaniyi_cherez_svitovyyi_bank
https://biz.censor.net/news/3478299/ukrayina_pidpysala_ugodu_dlya_otrymannya_6_milyardiv_yevro_vid_yes
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06.04.2024 00:11 Відповісти
С такими доходами Украина должна отрывать головы спекулянтам!
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05.04.2024 15:17 Відповісти
коли роблять такі голосні заяви про якісь захмарні досягнення, то як казав Попандопуло,- ми за крок від великого шухера
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05.04.2024 15:20 Відповісти
так то просто поклали нам на рахунок, щоб гривню не наздогнала доля купонів.
Гроші не наші.
Про які рекорди мова
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06.04.2024 10:51 Відповісти

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