Власник виробника Coca-Cola в Україні продовжує працювати у РФ і заробив рекордний прибуток

Російський підрозділ компанії Coca-Cola HBC – ТОВ "Мултон партнерс" – за підсумками роботи у 2023 році отримав чистий прибуток у розмірі 10,3 мільярда рублів, що в 2,2 раза більше, ніж у 2022 році (4,6 млрд рублів).

Як свідчить звітність компанії, це найвищий показник за останні роки, передає російський Інтерфакс.

Виторг "Мултон партнерс минулого року зріс до 77,3 млрд рублів з 74,2 млрд рублів в 2022 році, прибуток від продажів – до 13,4 млрд з 10,6 млрд рублів. Валовий прибуток виріс незначно – до 41,8 млрд рублів з 41,5 млрд рублів відповідно.

Як повідомлялося, американська корпорація Coca-Cola оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року. Проте у РФ продовжує працювати компанія Coca-Cola HBC, близько 23% її акцій належить американській Coca-Cola, майже стільки ж – The Kar-Tess Group сім'ї грецьких мільярдерів Левентіс-Давід, решта перебуває в обігу на біржі.

Coca-Cola HBC досі належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків у Росії. Цій же групі належить виробництво напоїв під брендами групи Coca-Cola в Україні.

У серпні 2022 року Coca-Cola HBC оголосила, що продала останні старі запаси оригінальної Coca-Cola, перейменувала свій російський бізнес у "Мултон партнерс" та планувала зосередитися на виробництві та продажу у Росії локальних брендів "Добрый", Rich і "Моя семья".

У 2022 році "Мултон партнерс" сплатила до російського бюджету 15,3 млрд рублів ПДВ за продані товари (у 2021 році – 19,2 млрд рублів) і 3,4 млрд рублів податку на прибуток (у 2021 році – 2,3 млрд рублів), випливає з бухгалтерської звітності підприємства.

Нагадаємо, компанія "Кока-Кола Хеленік" (Coca‑Cola Hellenic) – найбільший ботлер напоїв Coca-Col за межами США – займається розливом та дистрибуцією безалкогольних напоїв на умовах франчайзингу The Coca-Cola Company. Саме цій компанії належить українське ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", яке розливає та продає напої під відомими брендами в Україні.

Водночас в Україні зареєстрована інша компанія – "Кока-Кола Україна Лімітед", яка є дочірньою компанією The Coca‑Cola Company та надає консультаційні послуги у сфері аналітики ринку, маркетингової стратегії, якості продукції.