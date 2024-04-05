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Новини
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Власник виробника Coca-Cola в Україні продовжує працювати у РФ і заробив рекордний прибуток

кола

Російський підрозділ компанії Coca-Cola HBC – ТОВ "Мултон партнерс" – за підсумками роботи у 2023 році отримав чистий прибуток у розмірі 10,3 мільярда рублів, що в 2,2 раза більше, ніж у 2022 році (4,6 млрд рублів).

Як свідчить звітність компанії, це найвищий показник за останні роки, передає російський Інтерфакс.

Виторг "Мултон партнерс минулого року зріс до 77,3 млрд рублів з 74,2 млрд рублів в 2022 році, прибуток від продажів – до 13,4 млрд з 10,6 млрд рублів. Валовий прибуток виріс незначно – до 41,8 млрд рублів з 41,5 млрд рублів відповідно.

Як повідомлялося, американська корпорація Coca-Cola оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року. Проте у РФ продовжує працювати компанія Coca-Cola HBC, близько 23% її акцій належить американській Coca-Cola, майже стільки ж – The Kar-Tess Group сім'ї грецьких мільярдерів Левентіс-Давід, решта перебуває в обігу на біржі.

Coca-Cola HBC досі належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків у Росії. Цій же групі належить виробництво напоїв під брендами групи Coca-Cola в Україні.

У серпні 2022 року Coca-Cola HBC оголосила, що продала останні старі запаси оригінальної Coca-Cola, перейменувала свій російський бізнес у "Мултон партнерс" та планувала зосередитися на виробництві та продажу у Росії локальних брендів "Добрый", Rich і "Моя семья".

У 2022 році "Мултон партнерс" сплатила до російського бюджету 15,3 млрд рублів ПДВ за продані товари (у 2021 році – 19,2 млрд рублів) і 3,4 млрд рублів податку на прибуток (у 2021 році – 2,3 млрд рублів), випливає з бухгалтерської звітності підприємства.

Нагадаємо, компанія "Кока-Кола Хеленік" (Coca‑Cola Hellenic) – найбільший ботлер напоїв Coca-Col за межами США – займається розливом та дистрибуцією безалкогольних напоїв на умовах франчайзингу The Coca-Cola Company. Саме цій компанії належить українське ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", яке розливає та продає напої під відомими брендами в Україні.

Водночас в Україні зареєстрована інша компанія – "Кока-Кола Україна Лімітед", яка є дочірньою компанією The Coca‑Cola Company та надає консультаційні послуги у сфері аналітики ринку, маркетингової стратегії, якості продукції.

Автор: 

прибуток (1802) росія (14175) Coca-Cola (36)


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Топ коментарі
+6
Ось чому Блінкен проти ударами дронами по болотах,в них там бізнес.
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05.04.2024 15:19
+3
Треба заслати москалям на завод шпійона, нехай їм в ту воду "новачка" піділлє ! І фірма закриється, і москалів поменшає !
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05.04.2024 15:41
+2
PepsiCO робить те саме, але якщо їм заборонити працювати в Україні, то через це вони не припинять бізнес на Московії (т.з. "роССії"), а ми втратимо прибуток та робочі місця на їх українських підприємствах!!!
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05.04.2024 15:28
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у цих сосасольних колах вже й інгредієнтів початкових не знайдеш, особливо в бідних країнах де держмордам байка бо отримали кошти за допуск до ринку.
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05.04.2024 15:01 Відповісти
Ну з Кока-Колою все ясно,а от скрєпишей треба садити за зраду родіни,сталін,на якого вони надрачують всім концлагерем,за таке би розстрілював).Спочатку Кока-Колу буржуйську п'ють,а потім путіна зрадять
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05.04.2024 15:11 Відповісти
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05.04.2024 17:57 Відповісти
Ось чому Блінкен проти ударами дронами по болотах,в них там бізнес.
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05.04.2024 15:19 Відповісти
Сам не п'ю, і нікому не рекомендую. Ця соса сола ідеально підходить для пайки, бо містить у складі фосфорну кислоту.
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05.04.2024 15:27 Відповісти
Совєцкий, яка тривалість життя у американців, які на кока-колі навіть зупу варять, а яка в постсовкових країнах, які пили тархун і березовий сік?
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05.04.2024 15:39 Відповісти
по твоєму на тривалість життя впливає лише пойло? причому б/алкогольне?
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05.04.2024 16:36 Відповісти
PepsiCO робить те саме, але якщо їм заборонити працювати в Україні, то через це вони не припинять бізнес на Московії (т.з. "роССії"), а ми втратимо прибуток та робочі місця на їх українських підприємствах!!!
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05.04.2024 15:28 Відповісти
Так це не кока-кола, а якесь пойло з кори дуба
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05.04.2024 15:36 Відповісти
Треба заслати москалям на завод шпійона, нехай їм в ту воду "новачка" піділлє ! І фірма закриється, і москалів поменшає !
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05.04.2024 15:41 Відповісти
Не пийте це дєрьмо і це найкращі санкції!
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05.04.2024 16:20 Відповісти
Кацапи у 2022 році роздовбали Кока-колу під Києвом. Навмисно, бо вже тікали. А ці американці не розуміють нічого ? Чи роблять вигляд бовдурів ?
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05.04.2024 20:11 Відповісти

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