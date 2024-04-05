В уряді Росії похвалилися "подоланням залежності" росіян від відпочинку за кордоном

Росіяни "подолали залежність" від поїздок за кордон і тепер відпочивають переважно у самій Росії.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Внутрішній турпотік зростає, 2023 року він перевищив допандемійний і досяг 78 млн турпоїздок, що на 21% більше, ніж минулого року. Нам, звичайно, потрібно якнайшвидше нарощувати туристичну інфраструктуру для того, щоб задовольняти попит наших громадян, які полюбили відпочивати в нашій країні. Ми зламали туристичну колоніальну залежність, і відпочивати в нашій країні стало модно, престижно", – сказав російський урядовець.

У своїй промові Чернишенко згадав сибірський гірськолижний курорт "Шерегеш", на думку російського чиновника, він у майбутньому залучить "безліч інвестицій".

Раніше російський президент Путін поставив завдання вдвічі збільшити внесок туристичної галузі у ВВП Росії до 2030 року, турпотік має зрости до 140 млн осіб на рік.

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Як повідомлялося, після вторгнення РФ до України та запровадження атиросійських санкцій мешканцям РФ стало значно важче виїздити за кордон: більшість європейських країн посилили вимоги до видачі шенгенських віз, прямих рейсів між країнами ЄС та РФ немає, а російські банківські картки не приймають у переважній більшості країн світу.