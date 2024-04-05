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Новини
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В уряді Росії похвалилися "подоланням залежності" росіян від відпочинку за кордоном

турист,росіяни,туристи

Росіяни "подолали залежність" від поїздок за кордон і тепер відпочивають переважно у самій Росії.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Внутрішній турпотік зростає, 2023 року він перевищив допандемійний і досяг 78 млн турпоїздок, що на 21% більше, ніж минулого року. Нам, звичайно, потрібно якнайшвидше нарощувати туристичну інфраструктуру для того, щоб задовольняти попит наших громадян, які полюбили відпочивати в нашій країні. Ми зламали туристичну колоніальну залежність, і відпочивати в нашій країні стало модно, престижно", – сказав російський урядовець.

У своїй промові Чернишенко згадав сибірський гірськолижний курорт "Шерегеш", на думку російського чиновника, він у майбутньому залучить "безліч інвестицій".

Раніше російський президент Путін поставив завдання вдвічі збільшити внесок туристичної галузі у ВВП Росії до 2030 року, турпотік має зрости до 140 млн осіб на рік.

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Як повідомлялося, після вторгнення РФ до України та запровадження атиросійських санкцій мешканцям РФ стало значно важче виїздити за кордон: більшість європейських країн посилили вимоги до видачі шенгенських віз, прямих рейсів між країнами ЄС та РФ немає, а російські банківські картки не приймають у переважній більшості країн світу. 

Автор: 

росія (14175) туризм (788) туристи (181)


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Топ коментарі
+12
Ніхто вже не хоче русскіх
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05.04.2024 19:15
+11
нажаль це знов брехня! в Туреччині москалів *****!
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05.04.2024 19:05
+11
І росіяни раді, а весь світ який радий. Дикуни повинні сидіти в парашинській резервації.
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05.04.2024 19:24
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нажаль це знов брехня! в Туреччині москалів *****!
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05.04.2024 19:05 Відповісти
І росіяни раді, а весь світ який радий. Дикуни повинні сидіти в парашинській резервації.
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05.04.2024 19:24 Відповісти
В районі Сибіру 😁
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05.04.2024 19:29 Відповісти
як приємно в Сибіру (сніг в Омську-Новосибірську лежить з кінця жовтня до початку квітня) поїхати на сибірський гірськолижний курорт "Шерегеш"

на Ямалі на гірськолижних собаках можна кататись хоч цілий рік

.
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05.04.2024 20:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UxpWpv3_pNc
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05.04.2024 20:40 Відповісти
Похвально
Но это лишь первый акт Марлезонского балета
Пора переходить ко второму акту
Под названием ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
Это моя любимая часть.....
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05.04.2024 19:34 Відповісти
Маю надію, що табори ГУЛАГ не демонтовані - от там всі радощі спілкування з природою, триразове примусове харчування, "добровільна" праця в радість і на благо, глибока забота і опіка обслуговуючого персоналу та чудові розважальні програми.
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05.04.2024 19:59 Відповісти
Прелестно написано
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05.04.2024 20:37 Відповісти
На Родосі теж є . Туристи йдуть собі старим містом, роздивляються, щось купують, сидять у кафешках і тільки кацапи вдягнені в якісь треніки та майки волають на усю вулицю - яша купи вот єто
Говорять що вони через Турцію летять
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05.04.2024 19:43 Відповісти
Турція, Грузія, Вірменія...
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05.04.2024 21:24 Відповісти
далі буде... вечора культури та отдыха на площі перед палацом вождя

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05.04.2024 20:38 Відповісти
***** - не значить стільки, як раніше. Причому, дуже багато хто з них не туристи, а виїхали на довгий час.
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06.04.2024 13:10 Відповісти
Ніхто вже не хоче русскіх
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05.04.2024 19:15 Відповісти
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08.04.2024 11:54 Відповісти
кремлівська криса з перекошеною
мордою на футболках каже : сво іде
по плану,грошей на поїздки в
цивілізований світ нема.
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05.04.2024 19:17 Відповісти
Так я не зрозумів. На радіти за кацапів?
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05.04.2024 19:34 Відповісти
Чим менше вони будуть вивозити грошей в інші країни, тим більше залишиться на війну. Я б радіти не став.
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05.04.2024 20:08 Відповісти
Так вони срублі й не вивозили, а вивозили бакси та євро. А про срублі я взагалі не говорю, там ***** напечатає їх скільки захоче
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05.04.2024 21:04 Відповісти
залишилося подолати залежність від здоров'я та життя
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05.04.2024 19:37 Відповісти
Ще можна подорожувати до концтабору під назвою північна корея.
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05.04.2024 19:37 Відповісти
Готелі та пляжі баренцевого і білого морів чекають на початок сезону.
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05.04.2024 19:40 Відповісти
На жаль пляжів південніше Одеси у них зараз у багато разів більше, ніж в України.
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05.04.2024 20:11 Відповісти
ничего кацап - это будет исправлено...
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05.04.2024 23:39 Відповісти
Слава БОГУ!!!!!
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05.04.2024 19:45 Відповісти
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05.04.2024 19:59 Відповісти
Ахах, нужно ещё преодолеть зависимость рашистов от жизни.
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05.04.2024 20:02 Відповісти
Навіть якшо якийсь дибіл цьому повірив, сумніваюсь шо навіть довбойби поїхали в *****
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05.04.2024 20:20 Відповісти
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05.04.2024 20:26 Відповісти
МЕСТО КАЦАПА У ПАРАШИ !!!
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05.04.2024 21:22 Відповісти
Московітів гонять копняками під зад,
от вони і переходять на "внутрішній туризм" -
до найближчої наливайки і назад.
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05.04.2024 21:31 Відповісти
Перед росією ще багато стоїть викликів. Далі треба позбавити їхню біомасу від залежностей до інтернету, імпортних товарів та продуктів харчування, від імпортних ліків та ще дуже багато яких досягнень західної цивілізації. Краще всього взагалі загнати їх в середньовіччя та обнести колючим дротом під високою напругою щоб жодна тварина не пролізла в цивілізований світ.
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05.04.2024 22:16 Відповісти
Правильно! В резервацію. У кацапів є Байкал, Колима, Чукотка нарешті. Хай освоюють, може хоч туалети збудують. Нема чого по світу шастати...
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05.04.2024 22:25 Відповісти
Больше не будет:
- ой Вань сатри мядуза, мядузац!
- какая нахер мядуза, это цалафан.
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05.04.2024 23:11 Відповісти
Оруелл кусає лікті, що при житті антиутопію «1984» він не написав ще більш антиутопічною. Це до перлів newspeak (новомови): «Залежність від відпочинку за кордоном» 🤣
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08.04.2024 11:48 Відповісти

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