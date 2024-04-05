В уряді Росії похвалилися "подоланням залежності" росіян від відпочинку за кордоном
Росіяни "подолали залежність" від поїздок за кордон і тепер відпочивають переважно у самій Росії.
Про це заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко, пише місцеве видання "Коммерсант".
"Внутрішній турпотік зростає, 2023 року він перевищив допандемійний і досяг 78 млн турпоїздок, що на 21% більше, ніж минулого року. Нам, звичайно, потрібно якнайшвидше нарощувати туристичну інфраструктуру для того, щоб задовольняти попит наших громадян, які полюбили відпочивати в нашій країні. Ми зламали туристичну колоніальну залежність, і відпочивати в нашій країні стало модно, престижно", – сказав російський урядовець.
У своїй промові Чернишенко згадав сибірський гірськолижний курорт "Шерегеш", на думку російського чиновника, він у майбутньому залучить "безліч інвестицій".
Раніше російський президент Путін поставив завдання вдвічі збільшити внесок туристичної галузі у ВВП Росії до 2030 року, турпотік має зрости до 140 млн осіб на рік.
Як повідомлялося, після вторгнення РФ до України та запровадження атиросійських санкцій мешканцям РФ стало значно важче виїздити за кордон: більшість європейських країн посилили вимоги до видачі шенгенських віз, прямих рейсів між країнами ЄС та РФ немає, а російські банківські картки не приймають у переважній більшості країн світу.
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на Ямалі на гірськолижних собаках можна кататись хоч цілий рік
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Но это лишь первый акт Марлезонского балета
Пора переходить ко второму акту
Под названием ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
Это моя любимая часть.....
Говорять що вони через Турцію летять
мордою на футболках каже : сво іде
по плану,грошей на поїздки в
цивілізований світ нема.
от вони і переходять на "внутрішній туризм" -
до найближчої наливайки і назад.
- ой Вань сатри мядуза, мядузац!
- какая нахер мядуза, это цалафан.