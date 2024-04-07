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Новини
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Комітет Ради повернувся до розгляду блокування рахунків за звинуваченням військкоматів в ухиленні від мобілізації, – нардеп

мобілізація

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду відхилених раніше норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, яких співробітники ТЦК та СП звинуватять в ухиленні від мобілізації.

Про це членкиня Комітету Ірина Фріз ("Європейська солідарність") повідомила у Facebook за результатами засідання комітету, яке відбулося напередодні.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроекту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки", – написала депутатка.

Зокрема, Комітет переглянув своє попереднє рішення, яким відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) для тих українців, яких співробітники ТЦК звинувачуватимуть в ухиленні від мобілізації.

"Отже тепер комітет повторно буде розглядати данну норму", – зауважила Фріз.

Вона додала, що Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стануть на військовий облік.

Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі пропонують залишити як право (можливість), а не обов’язок,

Крім того, Комітет врахував поправку, що громадяни, які самостійно виявили бажання підписати контракт, таки отримають можливість обрати підрозділ, але лише з затвердженого Генштабом переліку.

Фріз додала, що остаточна редакція законопроєкту до другого читання буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

Що відомо про законопроєкти про посилення мобілізації?

Як повідомлялося, наприкінці лютого цей же Комітет не підтримав норми законопроєкту про посилення мобілізації щодо обмеження виїзду за кордон, блокування рахунків та електронних повісток.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Урядовий законопроєкт про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку №10379 вносили разом із попередньою версією законопроєкту про посилення мобілізації (№10378), який згодом відкликали. Він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500-17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

банки (6951) ВР (2865) законопроєкт (1667) парламент (1948) мобілізація (467)


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Топ коментарі
+17
Нашо такі складнощі. Треба просто офіційно схвалити кріпосне право, яке існує по факту.
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07.04.2024 13:16
+13
Не дають спокою покидькам заощадження "простих смертних" - ночами не сплять вигадуючи будь-яку причину або нові способи накласти на них брудні лапи. Мерзенна влада перетворює людей на безправних рабів будуючи тут гібрид паРаши та Північної Кореї. Це дуже "мотивує" як захищати цей "совок" так і повертатися сюди тих, кому пощастило втекти.
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07.04.2024 16:20
+9
А блокувати прям в бусіку будуть? Може одразу там цнап відкрити, чи ТБК ( територіальний бусік комплектування)
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07.04.2024 20:52
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Нашо такі складнощі. Треба просто офіційно схвалити кріпосне право, яке існує по факту.
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07.04.2024 13:16 Відповісти
Таке коротке речення. А як ємко!!! Я би сміявся бк би це не було так моторошно. Дуже хочу повернутися в Україну, але як це зробити з такими законодавчими ініціативами?..
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07.04.2024 19:57 Відповісти
Не повертайтесь ні в якому разі, ви що. І питання навіть не в законах, а в їх відсутності.
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07.04.2024 23:28 Відповісти
Голосование депутатов за антиконституционные законы - это разве, согласно действующего законодательство, не преступление?
Да пусть голосуют за отказ в не предоставлении консульских услуг. Кто не хотел воевать, не вернётся в любом случае. Только хуже депутаты в этом случае сделают.
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07.04.2024 16:01 Відповісти
А можна по статтям конституції, які порушують ці норми?
До речі, а що закордонні ухилянти будуть робити без дійсного паспорта або у разі втрати закордонного паспорта? До громадянства мінімум ще 5 років.
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07.04.2024 21:01 Відповісти
Відкрийте Гугл та пошукайте, що порушується у Конституції та міжнародному законодавстві цими змінами.
Навіщо втрачати паспорт? І за цей час багато людей по 2 паспорти зробили. Вважаєте, у громадян, наприклад, Сирії всі документи були на руках, коли вони за прихистком зверталися?
Якщо мета змін, щоб як найбільше людей не повернулися до України, то вона буде досягнута.
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08.04.2024 10:14 Відповісти
У мене гугла немає в телефоні. Давай статті конституції і міжнародного права, які порушуються
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12.04.2024 17:41 Відповісти
Не дають спокою покидькам заощадження "простих смертних" - ночами не сплять вигадуючи будь-яку причину або нові способи накласти на них брудні лапи. Мерзенна влада перетворює людей на безправних рабів будуючи тут гібрид паРаши та Північної Кореї. Це дуже "мотивує" як захищати цей "совок" так і повертатися сюди тих, кому пощастило втекти.
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07.04.2024 16:20 Відповісти
Ці норми- пряме порушенння Конституції України
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07.04.2024 19:43 Відповісти
А блокувати прям в бусіку будуть? Може одразу там цнап відкрити, чи ТБК ( територіальний бусік комплектування)
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07.04.2024 20:52 Відповісти
зараз СБУшники будуть вказувати пальчиком не тільки на журналістів а і на ФОПів у яких потрібно віджати бізнес.
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07.04.2024 22:16 Відповісти
Зара почнеться звичайний рекет. Плати за спокій або сиди голодний.
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08.04.2024 10:13 Відповісти
Це вже дно, чи ЗЄкурви ще шото заборісте придумають? Тавро на лоба ставити, наприклад і в кайданки до стовпа?
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07.04.2024 23:42 Відповісти
А коли вже наліпки будуть? В цьому домі ухилянт, ухилянтам заборонено ходити по тротуару та ін.
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08.04.2024 09:52 Відповісти
Мне уже сложно найти хотя бы пять принципиальных отличий сегодняшней Украины от Северной Кореи... Культ личности / ей впринципе есть, бессменность власти и отмена выборов (возможно на целые десятилетия) - тоже есть, границы закрыты - тоже есть, людей, которые хотят сбежать со страны - вылавливают как собак с помощью дронов и фотоловушек...... Есть еще кое-какие свободы в плане интернета, телеграмма, банковской сферы, так что до Кореи мы не докатились, но надолго ли?
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08.04.2024 12:14 Відповісти

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