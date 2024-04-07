Комітет Ради повернувся до розгляду блокування рахунків за звинуваченням військкоматів в ухиленні від мобілізації, – нардеп

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду відхилених раніше норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, яких співробітники ТЦК та СП звинуватять в ухиленні від мобілізації.

Про це членкиня Комітету Ірина Фріз ("Європейська солідарність") повідомила у Facebook за результатами засідання комітету, яке відбулося напередодні.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроекту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки", – написала депутатка.

Зокрема, Комітет переглянув своє попереднє рішення, яким відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) для тих українців, яких співробітники ТЦК звинувачуватимуть в ухиленні від мобілізації.

"Отже тепер комітет повторно буде розглядати данну норму", – зауважила Фріз.

Вона додала, що Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стануть на військовий облік.

Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі пропонують залишити як право (можливість), а не обов’язок,

Крім того, Комітет врахував поправку, що громадяни, які самостійно виявили бажання підписати контракт, таки отримають можливість обрати підрозділ, але лише з затвердженого Генштабом переліку.

Фріз додала, що остаточна редакція законопроєкту до другого читання буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

Що відомо про законопроєкти про посилення мобілізації?

Як повідомлялося, наприкінці лютого цей же Комітет не підтримав норми законопроєкту про посилення мобілізації щодо обмеження виїзду за кордон, блокування рахунків та електронних повісток.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Урядовий законопроєкт про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку №10379 вносили разом із попередньою версією законопроєкту про посилення мобілізації (№10378), який згодом відкликали. Він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500-17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію