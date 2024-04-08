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Новини
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"Зброя перемоги. Made in UA": "Укрпошта" випустить марки, присвячені українській зброї. ФОТО

укрпочта,укрпошта

"Укрпошта" презентує новий поштовий випуск "Зброя перемоги. Made in UA". Нові марки присвячені зразкам зброї українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Погашення відбудеться 13 квітня у Києві в День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Як пояснили в "Укрпошті", на поштовому випуску зображені:

  • розвідувальний безпілотний комплекс Shark,
  • ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий",
  • один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон",
  • самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана",
  • бронеавтомобіль "Козак",
  • морський дрон MAGURA V5.

марки Укрпошти

Дизайнерами випуску виступили Сергій та Олександр Харуки. Тираж блоку становить 120 тис. примірників. Також випущено немарковані художні конверти, картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

Номінал марок U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток) становить 15 грн + 5 грн благодійної складової.

Номінал марок F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток) – 30,00 грн + 5,00 грн благодійної складової.

Із 13 квітня продукцію випуску можна буде придбати у поштамтах міст – обласних центрів, у філкрамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті.

Випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Автор: 

зброя (869) Укрпошта (795) марка (32)


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Вони нас Іскандерами - а ми їх марками, марками, марками....
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08.04.2024 13:06 Відповісти
Таким чином в "Укрпошті" потужно виконали обіцянку преЗЕдента про суттєве збільшення зброї та техніки власного виробництва.
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08.04.2024 13:07 Відповісти
Так, асфальт виявився не достатньо ефективною зброєю, переозброюємся на марки
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08.04.2024 13:10 Відповісти
Дебіл Смілянський бавиться замість того, щоб давати результат за свій оклад в 1,3 млн грн
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08.04.2024 13:12 Відповісти
На кухне коммунальной квартиры разговор трех соседок.
- А мой муж все пьет и пьет…
- А мой все по бабам ходит.
- А мой не пьяница и не бабник, но сифилитик.
В это время на кухню входит муж третьей:
- Дура. Сколько можно тебя поправлять - не сифилитик, а филателист.
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08.04.2024 13:30 Відповісти
Це виглядає як знущання, на фоні щомісячної зарплати смілянського
в 1 млн гривень. Скільки потрібно продати марок, щоб хоч би за місяць йому заплатити?
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08.04.2024 16:35 Відповісти

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