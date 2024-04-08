"Зброя перемоги. Made in UA": "Укрпошта" випустить марки, присвячені українській зброї. ФОТО

"Укрпошта" презентує новий поштовий випуск "Зброя перемоги. Made in UA". Нові марки присвячені зразкам зброї українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Погашення відбудеться 13 квітня у Києві в День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Як пояснили в "Укрпошті", на поштовому випуску зображені:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark,

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий",

один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон",

самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана",

бронеавтомобіль "Козак",

морський дрон MAGURA V5.

Дизайнерами випуску виступили Сергій та Олександр Харуки. Тираж блоку становить 120 тис. примірників. Також випущено немарковані художні конверти, картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

Номінал марок U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток) становить 15 грн + 5 грн благодійної складової.

Номінал марок F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток) – 30,00 грн + 5,00 грн благодійної складової.

Із 13 квітня продукцію випуску можна буде придбати у поштамтах міст – обласних центрів, у філкрамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті.

Випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.