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Безробіття в Україні впало до рекордно низького рівня з початку великої війни

офіс,робота,вакансії

Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють експерти Центру економічних стратегій.

"Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%", – йдеться у повідомленні.

Згідно з цією оцінкою, безробіття зменшилося до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

безробіття

Водночас кількість нових вакансій на ринку останні два місяці залишається на рівні близько 80% від середнього у 2021 році. Активність же шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років.

Проксі-показник рівня бідності – частка опитаних людей, що змушена економити на їжі – у березні 2024 року становив 23,2%.

Автор: 

безробіття (343) робота (868)


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Топ коментарі
+17
ще рік війни и мільйон мобілізованих, і безробіття зникне з нашої пам'яті
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08.04.2024 14:51
+17
То просто всі ховаються бо знають як тільки десь офіційно влаштуєшся на роботу то відразу мобілізують-у нас куча вакансій і ніхто не хоче йти туди
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08.04.2024 14:59
+16
Паперова статистика.
Середня плата 13 тис. Минімалка 8тис, а наприклад у Лещенко 230тис/міс.
За судів на пенсії, які гвалтувати юридичне право то зовсім темрява. Не кажучи про тримання біз діла суддів разформованих установ. Князем - зп іде, Львов- паспорту немає, втікачам в маямі наглядових рад ще рік платили.
Стефанчук - на місці.
То, звісно немає безробіття.
Шапіто все ніяк не виїжджає.
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08.04.2024 15:16
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ще рік війни и мільйон мобілізованих, і безробіття зникне з нашої пам'яті
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08.04.2024 14:51 Відповісти
Хрен ты угадал. Количество заключенных увеличиться. Остались те кто ни за что не пойдут на фронт !!!
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08.04.2024 22:18 Відповісти
То просто всі ховаються бо знають як тільки десь офіційно влаштуєшся на роботу то відразу мобілізують-у нас куча вакансій і ніхто не хоче йти туди
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08.04.2024 14:59 Відповісти
Це правда.
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08.04.2024 15:35 Відповісти
Неофіційно теж не вийде, адже до роботи треба дійти чи доїхати, а це для чоловіків 25-60 практично не реально.
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08.04.2024 15:39 Відповісти
Можна віддалено працювати
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08.04.2024 17:52 Відповісти
Отож і я кажу , чому віддалено не попрацювати водієм , комбайнером ,трактористом , продавцем,баристою ,кухарем, слюсарем , лікарем,будівельником ....... уявляєш , ти таксі замовив , а тобі приходить у відповідь відео з салону авто, що рухається за замовленим тобою маршрутом, і рахунок ((
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08.04.2024 21:16 Відповісти
Мозок собі замов комбайнер нещасний
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08.04.2024 22:14 Відповісти
Ти собі його , вочевидь, віддалено вже замовив , бо судячи із того як він у тебе функціонує - підробка з аліекспрес ))
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08.04.2024 22:27 Відповісти
Маячня. Мене жодного разу не перевіряли на вулиці.
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08.04.2024 19:26 Відповісти
Маячня коли підлітка 14-річного схопили на вулиці , відкондубасили і у полі викинули ТЦКшники без вибачення , а тобі просто поталанило що не перевіряли.
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08.04.2024 21:18 Відповісти
Випадок з підлітком це не маячня, а правопорушення. Маячня було писати "усі".
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09.04.2024 20:53 Відповісти
Так це правда, підприємства верещать що недостатньо працівників особисто чоловіків та якщо далі так піде то по можливості будуть уходити в тінь або закриватись.
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08.04.2024 16:49 Відповісти
Тю ! А жінкам не треба працювати ? Чи усі вже круті дружини офіцерів ?
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08.04.2024 19:27 Відповісти
Ви взалі зрозуміли що я намагаюся довести? Бурківку виготовляють та кладуть жінки? це один із натяків. Жінки як працювали так і працюють.
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08.04.2024 19:56 Відповісти
Тю ! Ти багато жінок операторів ЧПУ бачив , чи на кожному кроці спотикаєшся об жінок газоелектрозварювальників , може у тебе на роботі черга із жінок-вантажників ? ((
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08.04.2024 21:21 Відповісти
Доволі поширена ситуація - без конкретики виростає непорозуміння.
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09.04.2024 20:57 Відповісти
Ти про себе ? Тоді цілком погоджуюся !
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09.04.2024 21:35 Відповісти
Крути хвостом і далі.

Або подивись хроніку з промисловий цехів часів ІІ СВ, - СРСР, Німеччина, Британія, США, Австралія - залучали жінок массово.
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10.04.2024 20:26 Відповісти
скільки тобі рочків , спец із другої світової ? ((
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10.04.2024 20:46 Відповісти
О ! Ще одна коротка відповідь !

Тобто, хроніку з промислових цехів часів ІІ СВ ти не бачив ?
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11.04.2024 12:35 Відповісти
То скільки тобі рочків , хронікер ? ((
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11.04.2024 13:44 Відповісти
Не питай мене про мій похилий вік. Іди хроніку шукай, хісторік.
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11.04.2024 20:08 Відповісти
То що там з "похилим віком " , старцю , щось недавно ти шкрябав про мобілізаційний ?
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11.04.2024 20:14 Відповісти
Дослідницька агенція "зелеий "Info Sapiens робить власні оцінки його рівня ...Проксі-показник рівня бідності - частка опитаних людей, що змушена економити на їжі - у березні 2024 року становив 23,2% - "зелене лайно на вуха українських пенсіонерів із пенсією в 3000 грн,як і тих,хто отримує мінімальний прожитковий мінімум,або мінімальну заробітну платню...
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08.04.2024 15:08 Відповісти
Економія на їжі теж різна буває. Хтось "вимушений" замість ікри паюсної вживати червону, хтось замість "мармурової" яловичини переходить на курятину, а хтось вишукує на базарі найдешевші макарони "на развєс"...
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08.04.2024 16:19 Відповісти
Паперова статистика.
Середня плата 13 тис. Минімалка 8тис, а наприклад у Лещенко 230тис/міс.
За судів на пенсії, які гвалтувати юридичне право то зовсім темрява. Не кажучи про тримання біз діла суддів разформованих установ. Князем - зп іде, Львов- паспорту немає, втікачам в маямі наглядових рад ще рік платили.
Стефанчук - на місці.
То, звісно немає безробіття.
Шапіто все ніяк не виїжджає.
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08.04.2024 15:16 Відповісти
Набір штампів. Працівників і посадовців з захмарними ЗП відносно небагато. На розмір середньої ЗП впливає велика кількість людей з ЗП близької до середньої.
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08.04.2024 19:31 Відповісти
Пам'ятаю вашу недалекість.
Ось вам для розвитку https://ngl.media/2023/08/30/ya-sidzhu-v-tomu-zh-kabineti-v-yakomu-i-sidiv/
Бо так і залишитесь відповідачем на мінімальних.
А 13тис виплигнуло з виплат військовим...
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08.04.2024 20:35 Відповісти
Тю ! Можна ж бути поблажливим до учасників. Не усі ж такі розумні як ви, сер.

По суті, як формується середня ЗП, пан не зміг нічого написати.

При цьому ще зробив очепятку - "А 13тис виплигнуло з виплат військовим...".

 Що виплигнуло, куди ???
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09.04.2024 19:39 Відповісти
Немає що писати.
Військові виплати це витратна частина будь-якої держави.
Можна було зрозуміти, що майже всі значення (середня, мінімальна, курси валют) не мають ґрунтовного змісту.
Пишний малює, а остача інформації іде по течії.
Якщо вам складно зрозуміти хід думок, це не означає що ви погано чи гірше думаєте. Просто ваш погляд більш оптимістичний. Може навіть адекватніший, але не в моєму розумінні.
А лінк на статтю, то не погане джерело. Можна мати за достовірну інформацію.
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09.04.2024 20:05 Відповісти
Так, випадки з суддями-примарами це жах і неподобство. Але ж від того показник середньої ЗП рахувати не перестали. Чому ? Бо таких суддів не так вже і багато, а реально працюючих сотні тисяч і мільйони.
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09.04.2024 21:25 Відповісти
Справа не в правдивості чи достовірності.
Бажано, відокремити поняття витрат на послуги (які збиткові, на початках) та заробітку за допомогою якого залученим колегам дають винагороду/ премію/платню (яка свідчить про причетність до появи прибутку).
Тоб то, на мій погляд, змішуючи ці досить різні речі ми ніколи не зможемо досягнути розвитку. Бо робимо підміну понять.
Ось наприклад, скільки необхідно людей у поліцейській формі на 1000 громадян?
Скільки треба діючих малих підприємств, щоб не вживати слова - субсидії/соціальна допомога/незахищене суспільство/доплати...
Я розумію, це дуже покірне суспільство, що залежить від усього.
І людина яка може себе відокремити від впливу"бідності" не потрібна цим творцям статистики черг/середньої зарплатні/мінімалок/вислуг.
Краще статистичні дані такі щоб заробити 1 млн дол пересічному українцю треба було 213 років.
А голова укргаз (Чернишев) нафту за рік декларує 21млн, а Укртатнафта Корецкий 27млн.
https://biz.censor.net/news/3483355/ponad_20_milyioniv_zarplaty_za_rik_kerivnyky_naftogazu_ta_ukrnafty_rozkryly_dohody

Романчук тут є в блогах, у нього є багато непоганих добірок статистичного напрямку.
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10.04.2024 00:43 Відповісти
З тебе економіст іще той (( До речі , поцікався нинішніми розмірами зарплат дерслужбовців , але не на посадові оклади дивися , а на суми у декларації де хочеш чи ні але вони вимушені вказувати всі преміальні , "інтенсивні", "оздоровчі", "вислужні" та "покращувальні побутових умов ".
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08.04.2024 21:26 Відповісти
Держслужбовців в органах управління - 160 тис. Запевняю, с ЗП по 230 тис. там може одиниці, а може і взагалі немає.
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09.04.2024 21:27 Відповісти
Прикинь , крім органів управління іще є органи правоохоронні у півмільйона і доплатами більше аніж у військових на передку , прокурорики, судді ,різноманітні інспектори і контролери , набушники,сбушники..... може не в кожного по 230 , але більшими від середньої у кілька разів якщо не на порядок (( Ну і до тебе так і не дійшло що у держслужбовця основний "заробіток" не посадовий оклад , яким вони як прапором ********** , розповідаючи про його мізерність , а усілякі доплати.
P.S. Якщо ти так "топиш" за мізерну оплату праці держслужбовців , то розкажи чому їх із тих насиджених місць дустом не виженеш ?
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09.04.2024 21:46 Відповісти
Багато тексту. Знайди дані про кількість ОС по кожній службі і ЗП.

Звичайно у оперативника, чи Корд, ЗП буде більше ніж у тітки з відділу мат. забезпечення, чи юриста. Це що, відкриття ? У керівника ЗП ще більша. Десь по іншому ??
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10.04.2024 20:24 Відповісти
Лікуйся , дивись знадобиться коли прийдуть з мобілізацією ((
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10.04.2024 20:47 Відповісти
О ! Коротка відповідь ! Маладєц !
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11.04.2024 12:34 Відповісти
є ще ємкіша : => !
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11.04.2024 13:46 Відповісти
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11.04.2024 20:04 Відповісти
Здох ?
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11.04.2024 20:57 Відповісти
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12.04.2024 20:53 Відповісти
Здох.......... земля тобі .......
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12.04.2024 22:26 Відповісти
Стендапери кожен день на шоу
Щє трохи і безробіття зовсім не буде судячи з цифр, магія, не інакше.
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08.04.2024 15:20 Відповісти
в нас так все добре стало що все дешевіє на глазах, дружина головного патрульного Львівщіни придбала тайоту приус за 5000 грн.
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08.04.2024 15:29 Відповісти
Та то дрібниці на фоні заробітків дружини 30-річного сбушного генерала , яка надаючи юридичні послуги як ФОП за рік назаробляла щось під двадцять мільйонів і бонусом по ціні пріуса квартиру на Печерських липках на 150 квадратів купила((
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08.04.2024 21:29 Відповісти
Ха ! Тут пишуть що фінансист якоїсь в/ч примудрився на картку своєї дружити 20 млн перерахувати.
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11.04.2024 20:05 Відповісти
Це не про тебе писали ?
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11.04.2024 20:15 Відповісти
куси за п*яту, куси ...
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12.04.2024 20:54 Відповісти
відсмокчи , попустить .
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12.04.2024 22:25 Відповісти
БРЕХНЯ!
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08.04.2024 15:29 Відповісти
"Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня...". А от не "опитані" респонденти мають просто власний життєвий досвід і здоровий глузд!
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08.04.2024 16:06 Відповісти
Ну як тут не процитувати класика? "Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі."
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08.04.2024 17:20 Відповісти
Статистика безробіття в Україні завжди не відповідала фактичній кількості безробітних, тому що безробітними рахують не тих, хто не має роботи, а тих хто зареєстрований в центрах зайнятості як безробітний. Зареєстрованих набагато меньше, ніж фактично безробітних, а зараз взагалі, чоловіки не йдуть у центри зайнятості, тому що безробітних зразу мобілізують. Тому, чоловіків, які не мають роботи в цій "статистиці" немає.
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08.04.2024 17:25 Відповісти
Так, це пов*язано з тіньовим ринком праці. То най голодують, а жінки їх будуть утримувати. Норм.
Альфонси.
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08.04.2024 19:33 Відповісти
Всі працюють "вчорну"...
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09.04.2024 13:20 Відповісти
Хто "всі" ? Прям так усі ? Частина "всіру".
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09.04.2024 19:34 Відповісти
всі хто не працює офіцйно
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09.04.2024 19:44 Відповісти
У цій статистиці безробітних меншає не тому що у центри зайнятості не йдуть , а тому що методика постановки на облік у тих центрах змінилася, нині зареєструватися на біржі важче аніж декому після піаніно президентом обратися ((
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08.04.2024 21:32 Відповісти
"жіть стало лучшє,жіть стало вєсєлєй"
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08.04.2024 21:01 Відповісти
Или от голода или в окопе здохнуть мотивация Зеленых !!
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08.04.2024 22:17 Відповісти
Нема людей - нема безробіття. Шах і мат
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08.04.2024 23:15 Відповісти
Такий рівень безробіття при такій кількості вакансій говорить лише про те, шо скоро ми всі будемо їсти хрін без солі, дивлячись телемарафон та пересувний цирк: чоловіків без розбору гребуть, робочих рук не хватає, а7рофірмам, будівельним та ін лишається лише вакансіі роздавати
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09.04.2024 06:45 Відповісти
Так зараз тривалість виплат по безробіттю складає аж один місяць. Тобто, фактично, 1-разова
виплата. Причому сума - не більше 8000 грн. Далі - ходи гордо. І щоб отримати ці копійки слід
зібрати пакет документів. Так що сенс у реєстрації нульовий.
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09.04.2024 08:51 Відповісти
а зачем сейчас вставать в центр занятости?, месяц пособие получать?
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09.04.2024 11:33 Відповісти
Клоунам з цирку, футболістам, співакам бронь, як важливим, а трактористам, вантажникам, водіям, будівельникам повістку і на ноль...

Це повний колапс держави і здихаючої економіки!
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09.04.2024 11:53 Відповісти

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