Безробіття в Україні впало до рекордно низького рівня з початку великої війни
Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляють експерти Центру економічних стратегій.
"Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%", – йдеться у повідомленні.
Згідно з цією оцінкою, безробіття зменшилося до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.
Водночас кількість нових вакансій на ринку останні два місяці залишається на рівні близько 80% від середнього у 2021 році. Активність же шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років.
Проксі-показник рівня бідності – частка опитаних людей, що змушена економити на їжі – у березні 2024 року становив 23,2%.
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Або подивись хроніку з промисловий цехів часів ІІ СВ, - СРСР, Німеччина, Британія, США, Австралія - залучали жінок массово.
Тобто, хроніку з промислових цехів часів ІІ СВ ти не бачив ?
Середня плата 13 тис. Минімалка 8тис, а наприклад у Лещенко 230тис/міс.
За судів на пенсії, які гвалтувати юридичне право то зовсім темрява. Не кажучи про тримання біз діла суддів разформованих установ. Князем - зп іде, Львов- паспорту немає, втікачам в маямі наглядових рад ще рік платили.
Стефанчук - на місці.
То, звісно немає безробіття.
Шапіто все ніяк не виїжджає.
Ось вам для розвитку https://ngl.media/2023/08/30/ya-sidzhu-v-tomu-zh-kabineti-v-yakomu-i-sidiv/
Бо так і залишитесь відповідачем на мінімальних.
А 13тис виплигнуло з виплат військовим...
По суті, як формується середня ЗП, пан не зміг нічого написати.
При цьому ще зробив очепятку - "А 13тис виплигнуло з виплат військовим...".
Що виплигнуло, куди ???
Військові виплати це витратна частина будь-якої держави.
Можна було зрозуміти, що майже всі значення (середня, мінімальна, курси валют) не мають ґрунтовного змісту.
Пишний малює, а остача інформації іде по течії.
Якщо вам складно зрозуміти хід думок, це не означає що ви погано чи гірше думаєте. Просто ваш погляд більш оптимістичний. Може навіть адекватніший, але не в моєму розумінні.
А лінк на статтю, то не погане джерело. Можна мати за достовірну інформацію.
Бажано, відокремити поняття витрат на послуги (які збиткові, на початках) та заробітку за допомогою якого залученим колегам дають винагороду/ премію/платню (яка свідчить про причетність до появи прибутку).
Тоб то, на мій погляд, змішуючи ці досить різні речі ми ніколи не зможемо досягнути розвитку. Бо робимо підміну понять.
Ось наприклад, скільки необхідно людей у поліцейській формі на 1000 громадян?
Скільки треба діючих малих підприємств, щоб не вживати слова - субсидії/соціальна допомога/незахищене суспільство/доплати...
Я розумію, це дуже покірне суспільство, що залежить від усього.
І людина яка може себе відокремити від впливу"бідності" не потрібна цим творцям статистики черг/середньої зарплатні/мінімалок/вислуг.
Краще статистичні дані такі щоб заробити 1 млн дол пересічному українцю треба було 213 років.
А голова укргаз (Чернишев) нафту за рік декларує 21млн, а Укртатнафта Корецкий 27млн.
https://biz.censor.net/news/3483355/ponad_20_milyioniv_zarplaty_za_rik_kerivnyky_naftogazu_ta_ukrnafty_rozkryly_dohody
Романчук тут є в блогах, у нього є багато непоганих добірок статистичного напрямку.
P.S. Якщо ти так "топиш" за мізерну оплату праці держслужбовців , то розкажи чому їх із тих насиджених місць дустом не виженеш ?
Звичайно у оперативника, чи Корд, ЗП буде більше ніж у тітки з відділу мат. забезпечення, чи юриста. Це що, відкриття ? У керівника ЗП ще більша. Десь по іншому ??
Щє трохи і безробіття зовсім не буде судячи з цифр, магія, не інакше.
Альфонси.
виплата. Причому сума - не більше 8000 грн. Далі - ходи гордо. І щоб отримати ці копійки слід
зібрати пакет документів. Так що сенс у реєстрації нульовий.
Це повний колапс держави і здихаючої економіки!